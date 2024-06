TOP 14. Ntamack et Flament de retour, Dupont ménagé : la compo probable du Stade Toulousain à Lyon

Dupont, Cros, Baille, Kinghorn, Lebel, Mallia et Chocobares devraient être laissés au repos, tandis que les autres cadres comme Ntamack ou Flament pourraient être sur la feuille.

Ultime semaine de la phase régulière de Top 14, donc. Tous les clubs vont aller chercher soit leur qualification, soit la meilleure place possible au classement en vue des phases finales, ce samedi soir.

Tous, sauf un. Lui ? C’est évidemment le Stade Toulousain, déjà assuré de terminer premier et donc de jouer sa demi-finale le vendredi 21 juin.

Fera-t-il l’impasse à Gerland (annoncé à guichet fermé pour l’occasion) pour autant ? Ce serait surprenant de la part d’Ugo Mola, qui va très certainement utilisé cette rencontre pour redonner un peu de rythme à certains de ses hommes forts, avant une semaine de coupure et le stage à Faro (pointe sud portugaise) qui les attend.

Reste que ce week-end, les Espoirs stadistes jouent également une finale de championnat de France face à Castres, ce qui pourrait compromettre les présences de Mathis Castro-Ferreira, Clément Vergé, Théo Ntamack, Joël Merkler, Paul Costes et consorts, selon les choix effectués par les deux staffs.

Au rayon des disponibilités en revanche, notez le retour de son choc à la tête de Joshua Brennan, qui devrait être aligné en 2ème ligne vu la pénurie au poste, mais aussi d’Alban Placines, absent depuis le mois de février.

Le Midi Olympique nous informe que P-L Barassi était ménage en ce début de semaine suite à un coup reçu à la cheville, mais devrait postuler ce week-end. Ailleurs, François Cros, seul titulaire de la finale de Champions Cup à avoir enchaîné le week-end dernier, devrait être mis au repos.

Sinon, le très en verve Ange Capuozzo et ses acolytes Delibes et Retière devraient avoir une ultime possibilité de se montrer pour espérer accrocher une place pour les phases finales. Tandis que Dupont, de retour de France 7, mais aussi Cros, Baille, Kinghorn, Lebel, Mallia et Chocobares devraient être laissés au repos…