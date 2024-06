Vos matchs de rugby Lyon/Toulouse et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toulon et le Stade Français s'affrontent dans un match crucial pour les demi-finales. L'UBB vise une victoire bonifiée. La Rochelle et le Racing 92 se battent pour le Top 6.

Qui rejoindra le Stade Toulousain en demie ? Qui validera sa place pour les phases finales ? A l'orée de la 26e, le suspense reste entier. Toulon et l'UBB sont en course pour la deuxième place occupée par le Stade Français.

Le hasard du calendrier veut que les Varois et les Parisiens se retrouvent lors de cette ultime journée de la phase régulière. Le club de la capitaine ne possède que trois longueurs d'avance sur les Toulonnais et ne peut pas se permettre de perdre sous peine de passer par la case barrage.

A Bordeaux, on aura l'avantage de jouer à la maison face à une formation qui n'a plus rien à jouer cette saison. Oyonnax évoluera en Pro D2 l'an prochain. Les joueurs de l'Ain ont rempli leur part du contrat en s'imposer aux dépens de Bayonne lors du dernier match à la maison.

Les Bordelais se doivent de l'emporter avec le bonus offensif. Cinq points qui pourrait leur permettre de passer devant le RCT et donc de se recevoir un club moins bien classé en barrage à domicile.

Ce pourrait être la Rochelle ou bien le Racing 92. Une fois de plus, le hasard du calendrier fait bien les choses puisque ces deux équipes, respectivement classées 5e et 6e, se retrouvent à Deflandre pour en découdre.

Les Franciliens sont sous pression car un succès de l'USAP à Pau ou de Castres à Bayonne pourrait les sortir du Top 6. On peut donc s'attendre à un match disputé face aux Maritimes.

Avant ces chocs, on connaitra également le nom de l'équipe qui accédera au Top 14. A Toulouse, Vannes et Grenoble se retrouvent en finale de la Pro D2. Un match indécis entre des Bretons qui n'ont jamais goûté à l'élite et des Grenoblois qui ont remonté tout le classement pour se donner une chance de retrouver la première division.

TOP 14 - 26E JOURNÉE :

SAMEDI 8 JUIN

