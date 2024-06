VIDÉO. TOP 14. Grâce à un mental de champion, Toulouse renverse La Rochelle à la sirène et envoie un message

Bousculés par les Rochelais venus chercher un Top 6, les coéquipiers d’Ange Capuozzo ont trouvé les ressources nécessaires pour aller arracher un match nul à la sirène (31 à 31). Qu’on aime ce Top 14.

Vous les pensiez rassasiés ? Ils ont une nouvelle fois prouvés que non, en allant inscrire l’essai transformé du match nul par Lucas Tauzin à la 78ème minute, au bout d’une action magnifique initiée 80 mètres plus tôt.

Mieux, dans la foulée, alors que la sirène avait retentie et qu’ils s’exposaient aussi à un coup de canon des Rochelais, ils jouaient le coup depuis leurs 22 mètres à nouveau pour tenter d’aller arracher la victoire. Anecdotique, puisqu’avec ce résultat partagé, Toulouse était assuré de terminer 1er du Top 14 ?

Pas pour Thomas Ramos et ses coéquipiers : "pour notre public, pour cette ambiance à domicile, on se devait de tenter le coup. Et puis quand on joue un match de rugby, c’est pour le gagner", souriait l’arrière/ouvreur de 28 ans, au micro de Canal Plus.

Malgré tout, une semaine après leur titre européen et avec une quinzaine d’absences majeures, la soirée fut dure, comme prévu, pour les ouailles d’Ugo Mola. Qui ont d’abord subi un début de match tonitruant des Rochelais, et deux banderilles plantées coup sur coup de Jack Nowell (6e) puis Will Skelton (12e).

Menés de 11 points (3 à 14), les Stadistes ont alors réagi grâce au jeu qu’on leur connaît. De la vitesse instiguée par Paul Graou à la mêlée, et rapidement, un essai d’Ange Capuozzo, venu à hauteur de Barassi pour ensuite éliminer l’arrière-garde rochelaise grâce à ses cannes et ses appuis.

Avant de repartir de plus belle et, malgré deux essais refusés (dont un du très inspiré Ange Capuozzo à nouveau), de finalement être récompensés via leur 3ème ligne serial marqueur Mathis Castro-Ferreira, auteur de son 8ème essai de la saison en 14 matchs.

En seconde période, UJ Seuteni marquera d’abord, avant que Lucas Tauzin ne lui réponde à la suite d’une belle sautée de Graou. Mais le mastodonte Colombe, fraîchement entré et en puissance, inscrira le 4ème essai rochelais, avant une pénalité d’Hastoy. À 24 à 31, on pense alors que les Maritimes, venus pour valider le Top 6, vont l’emporter et faire tomber l’invincibilité toulousaine à domicile, qui dure depuis plus de 2 ans.

Mais c’était sans compter sur la rage de vaincre des hommes de la ville rose, déterminés à ne rien lâcher. Vous connaissez donc la suite, avec cet essai de Tauzin, la transformation bord de touche de Ramos, et cette dernière action complètement folle et litigieuse. "C’était peut-être mieux que ça se termine comme ça", dira le capitaine stadiste du jour. Sur un match sans vainqueur, certes, mais tout sauf nul…