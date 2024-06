VIDEO. CHAMPIONS ! France 7 et Antoine Dupont titrés sur le circuit mondial après une finale intense !

Ce dimanche, les équipes de France de rugby à 7 ont joué les finales du tournoi de Madrid. Les Bleus ont dominé l'Argentine pour remporter un titre historique !

A moins de 60 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, les deux équipes de France à 7 étaient en finale à Madrid. Un match pour décrocher le titre global sur la saison. D'un côté, les féminines étaient opposées à l'Australie. Tandis que les hommes faisaient face à l'Argentine. Deux nations qui les avaient battus lors des matchs de poules. Ces finales étaient le meilleur moment pour prendre leur revanche et remporter un titre historique. Les Bleues avaient déjà battu les Australiennes cette année du côté de Vancouver sur la plus petite des marges. Il y avait de la tension au coup d'envoi avec des erreurs de chaque côté.

Et ce sont les Australiennes qui ont trouvé la faille en premier par Nathan alors que la France jouait à 6, Ciofani ayant été touchée sur un plaquage. Les Tricolores ont cependant bien réagi avec une belle défense qui a permis de récupérer une mêlée à 5m. Une occasion validée par la réalisation de Yengo dans le fermé. A la pause, les deux équipes étaient dos à dos, sept partout.

La réaction 😍



Le combat proche des lignes est payant pour Yengo et les françaises !#HSBCSVNSMAD | @FranceRugby pic.twitter.com/oThaoZ7PGm — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) June 2, 2024

Au retour de la pause, les défenses ont été féroces de part et d'autre. Mais celle de la France a cédé sur une prise de balle en puissance de Maddison Levi, la meilleure marqueuse d'essais du circuit. Donnant ainsi un avantage d'un essai transformé à l'Australie. Une mauvaise gestion du renvoi a ensuite laissé la possession aux Australiennes qui ont enfoncé le clou par Levi (19-7). Et ce, alors que Christiaens avait réalisé un très beau sauvetage sur Nathan.

Maddison Levi, too much pour les Bleues

C'est finalement Levi qui a offert le titre à l'Australie sur une course en bord de touche (26-7). Les Françaises ont tout donné, mais elles ont été incapables de mettre suffisamment de vitesse pour sortir de leur camp et poser des difficultés à leurs adversaires du soir. Pour la troisième fois de la saison, les Bleues s'inclinent en finale. Mais leur parcours laisse espérer de belles choses en vue des JO.

Quelques minutes plus tard, les protégés de Jérôme Daret défiaient les Argentins avec l'espoir de remporter un titre historique sur le circuit mondial. Une fois de plus, Antoine Dupont occupait le rôle de super-sub afin d'amener toute son explosivité en cours de match. Une stratégie qui avait porté ses fruits lors de tours précédents.

Une finale tendue

Dès l'entame, les Bleus ont mis beaucoup d'envie en défense et récupéré la possession. Une belle croisée entre Barraque et Joseph aurait pu terminer en Terre promise. Au lieu de ça, la France a été contrainte de fournir un nouvel effort défensif. Lequel a été récompensé par une pénalité et une très belle occasion au large. Un minuscule passage en touche de Barraque a néanmoins privé les Français du premier essai.

LE BREAK 😱



Les Bleus profitent de leur supériorité numérique et prennent une option sur la victoire...#HSBCSVNSMAD | @FranceRugby pic.twitter.com/KsGyc9VAtj — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) June 2, 2024

Cette finale n'a laissé que peu de temps aux joueurs pour respirer. Et ce n'est qu'à la fin du premier acte qu'un essai a été inscrit. Malheureusement pour les Tricolores, ce sont les Argentins qui ont trouvé la faille par Gonzalez en coin (5-0). La réaction française a été immédiate avec une action de 100 mètres conclue par Parez (5-7). Tout est parti d'une belle couverture de Riva suite à un jeu au pied argentin. Servi dans l'en-but, Pasquet n'a pas hésité à relancer. Et ça a payé.

QUEL ESSAI ! 🥶



Parez permet aux Bleus de mener avant la mi-temps après un magnifique mouvement général !#HSBCSVNSMAD | @FranceRugby pic.twitter.com/vZR6TXVMU7 — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) June 2, 2024

Tout restait cependant à faire. Et le moindre essai pouvait offrir la victoire à un camp comme à l'autre. Tout comme la moindre faute pouvait être déterminante. Ainsi, le carton jaune adressé à l'Argentine pour un en-avant volontaire a offert une belle opportunité de marquer aux Tricolores. Lesquels ont immédiatement attaqué mais Joseph a été stoppé à quelques mètres de l'en-but. Ce n'était que partie remise puisque ce même Joseph a permis à la France de prendre un petit avantage, 14 à 5.

Le Gers en feu ! ❤️



Antoine Dupont fixe le petit côté pour Paulin Riva !#HSBCSVNSMAD | @FranceRugby pic.twitter.com/dC9NmbXHzL — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) June 2, 2024

Une grosse pression défensive a tout de suite remis l'Argentine sous pression. Et surtout permis à la France de négocier un excellent ballon dans le camp argentin. Une occasion que la France n'a pas laissée passer. S'il n'a pas marqué, Antoine Dupont a été décisif en fixant deux défenseurs avant d'offrir l'essai à Riva (19-5). Et par la même occasion, la victoire finale dans ce Tournoi mais aussi dans le circuit mondial. Un succès qui vient valider tout le travail de l'équipe de France.