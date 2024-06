RUGBY. Dupont = victoire en finale ? Cette statistique aberrante qui montre ô combien il est une machine à gagner

Depuis ses débuts professionnels en 2014 et après son titre avec France 7 ce dimanche, Antoine Dupont a donc gagné 7 finales sur 7 disputées. Personne ne fait aussi bien dans l’Hexagone.

Au football, il existe un proverbe qui dit qu’un match dure 90 minutes et qu’à la fin, c’est le Real Madrid qui gagne. Un adage une nouvelle fois vérifié par la Ligue des Champions remportée par le club espagnol ce samedi, face à Dortmund.



Existe-t-il le même dans le rugby ? Si la comparaison avec le Stade Toulousain est plus que tentante, lui qui n’a plus perdu une finale depuis celle de HCup face au Munster en 2008, peut-on dire aussi que posséder Antoine Dupont dans ses rangs est forcément synonyme de victoire, lors de la dernière marche d’une compétition ?

VIDEO. CHAMPIONS ! France 7 et Antoine Dupont titrés sur le circuit mondial après une finale intense !Visiblement, en ce moment, que le match dure 80, 100 ou 14 minutes, c’est toujours l’équipe de Dupont qui gagne à la fin… Et s’il est encore difficile d’affirmer quoi que ce soit a ce stade de sa carrière - d’autant que le rugby est évidemment un sport éminemment collectif - force est de constater qu’à 27 ans seulement, le dit "Toto" est de plus en plus proche de "finir le jeu", comme on dit.



C’est simple, en 7 finales chez les professionnels, Dupont n’en a tout simplement perdu aucune. Certes, le capitaine du Stade Toulousain joue dans ce qui constitue probablement le meilleur club du monde de ces dernières années (5 titres depuis 2019), et cela aide.

VIDÉO. TOP 14. Grâce à un mental de champion, Toulouse renverse La Rochelle à la sirène et envoie un messageMais tout de même : doit-t-il ce palmarès uniquement à cette faculté à se trouver au bon endroit au bon moment, sur comme en dehors du terrain ?





Une série à prolonger



Toujours est-il qu’avec France 7, l’enfant du Magnoac reste sur 2 titres en 3 Tournois, alors que les Bleus n’avaient plus rien gagné depuis 2005. Et qu’ils n’ont guère fait mieux qu’une 2ème place et une élimination en quart de finale des deux Tournoi joués sans lui (Hong-Kong et Singapour, en mai), depuis qu’il a intégré cette équipe.

VIDEO. Raffut Dévastateur, essai salvateur, passeur décisif, Antoine Dupont a encore fait des miracles avec France 7Si l’effet Dupont semble donc réel à 7 également, c’est surtout grâce à large palette, au leadership et à l’aura qu’il amène à ses coéquipiers. "Les défenseurs ont les jambes qui tremblent lorsqu’il touche le ballon", disait d’ailleurs Garbajosa dans sa chronique pour Rugbyrama ce lundi…



La question étant désormais de savoir si très prochainement, Antoine Dupont continuera son 100% de victoires en finale, pour atteindre un potentiel 9/9 d’ici le 26 juillet, si tout va bien pour ses équipes respectives entre temps. C’est tout le mal qu’on lui souhaite…