VIDEO. Raffut Dévastateur, essai salvateur, passeur décisif, Antoine Dupont a encore fait des miracles avec France 7

Antoine Dupont a prouvé une fois de plus son talent. Face à la Grande-Bretagne, il a égalisé avec un essai spectaculaire et offert la passe décisive en prolongations.

Les équipes de France de rugby à 7 sont toujours en lice à Madrid dans le cadre de la grande finale du circuit mondial. Les Bleues affronteront le Canada à 11h57 pour une place en finale face à l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Du côté des hommes, il faudra battre l'ogre fidjien à partir de 12H21 pour avoir une chance de remporter le championnat pour la première fois de l'histoire.

Mais tout est possible pour cette équipe de France. Après une superbe victoire contre les Australiens, les hommes de Jérome Daret sont tombés face aux Argentins, leaders du classement général. Cependant, la qualification était encore possible dans cette poule. Pour cela, il fallait battre la Grande-Bretagne.

Au sortir d'une finale jouée en prolongations face au Leinster en Champions Cup, Antoine Dupont a une nouvelle fois dû piocher dans ses ressources pour permettre à l'équipe de France de l'emporter.

Alors qu'il avait été ménagé durant la semaine puis contre l'Australie, le demi de mêlée de Toulouse a démarré sur le banc face aux Britanniques, comme cela avait été le cas face aux Sud-Américains.

Un finisseur de luxe pour les Tricolores qui a été décisif. Entré en deuxième période alors que la France jouait à 6, le Toulousain a pris ses responsabilités. Alors qu'il ne restait plus qu'une minute à jouer, et que les Bleus étaient menés d'un essai, il a choisi de jouer son duel en bord de touche.

Bien que bloqué par un défenseur, il a fait parler toute sa puissance pour renverser son adversaire avec un raffut dévastateur. Parti des 22 mètres, il a poursuivi sa course au mental pour aller marquer l'essai qui a permis aux Français d'égaliser après la transformation.

Une semaine après la prolongation face aux Irlandais, Dupont et les Bleus ont joué un nouvel extra-time. A l'image du but en or au football, le premier à marquer remportait la partie. Et une fois de plus, le demi de mêlée a été décisif en jouant rapidement une pénalité avant de servir son compère en club Nelson Epée. La fusée toulousaine a mis les cannes et ainsi propulsé la France en demie.