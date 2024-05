RUGBY. Blessés après l’intense finale, 4 joueurs du Stade Toulousain rejoignent l’infirmerie

Si le 6ᵉ titre de Champions Cup est une bonne nouvelle pour Toulouse, l’arrivée de 4 nouveaux joueurs à l’infirmerie réjouit beaucoup moins le club.

La finale de Champions Cup de ce samedi 25 mai a marqué les esprits et les corps. Au lendemain du sacre toulousain en Champions Cup, plusieurs joueurs sont annoncés blessés. Pas moins de quatre Toulousains pourraient manquer les prochaines semaines.

Après la rencontre, Ugo Mola s’est rendu en conférence de presse. Face aux journalistes, il a révélé que Julien Marchand, Pita Ahki, Emmanuel Meafou et Joshua Brennan rejoignaient l’infirmerie du Stade Toulousain.

Pour le talonneur international, le premier ressenti était particulièrement inquiétant. En effet, le coach rouge et noir a confié que son joueur avait “entendu sa cheville craquer”. Entré en jeu à la 55ᵉ minute de jeu, il est sorti quelques minutes avant le sacre.

Ensuite, le centre tongien Pita Ahki a vu sa finale lui filer sous les doigts. Alors qu’il signait un début de match convaincant, il a dû sortir à la 22ᵉ minute, suite à une douleur aux adducteurs. Pour le remplacer, l’Argentin Santiago Chocobares est rentré sur le pré et s’est donné corps et âmes à la cause toulousaine.

Ensuite, le colosse néo-international Emmanuel Meafou a eu beaucoup de bobos durant la rencontre. Sorti à la 66ᵉ, son état de santé a alerté ses entraîneurs. “Manny a pris un pet à la tête, à un mollet, à une cuisse, mais comme il avait des difficultés à nous dire où il avait vraiment mal, on a fini par se dire que c'était peut-être une commotion”, confie Ugo Mola, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Enfin, Joshua Brennan est également sous le coup d’une suspicion de commotion. Le deuxième ligne est rentré à la 68ᵉ et n’a pu disputer que 12 petites minutes de jeu avant de devoir céder sa place. Lui et Emmanuel Meafou devront passer les différentes étapes du protocole commotion avant d’espérer jouer les prochaines rencontres de Top 14.

De manière générale, des examens plus amples seront réalisés dans la semaine afin de s’assurer de l’état de santé des joueurs. Pour l’instant, les joueurs du Stade Toulousain peuvent se reposer et célébrer. En effet, ces derniers sont en repos jusqu’à mercredi prochain et ont, pour rappel, d’ores et déjà validé leur qualification directe en demi-finale de Top 14.

