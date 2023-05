TOP 14. Meafou, Tuisova, Atonio… Quel serait le XV le plus lourd du championnat ?

Dans un rugby moderne où les gros gabarits ne cessent de se multiplier, nous nous sommes demandés quelle serait l'équipe la plus lourde possible du Top 14.

RUGBY. XV de France. La FFR va tout donner pour qu'Emmanuel Meafou joue la coupe du monde !À part si vous suivez le rugby avec des lunettes en bois, vous savez certainement que notre cher sport ne cesse d'évoluer. De par ses règles certes, mais aussi de par les différents gabarits des joueurs, qui ne cessent de s'épaissir (sauf quelques exceptions bien entendu). En effet, si le rugby d'aujourd'hui va plus vite, il est également beaucoup plus puissant. Ce qui pousse d'ailleurs de nombreux spécialistes de santé à penser qu'il faut revoir un certain nombre de règles pour la sécurité des protagonistes. Pour preuve, cette saison, 19 joueurs pèsent plus de 135 kilos en Top 14, là où ceux qui dépassent les 130 kilos se comptent par dizaines. Et parmi eux, l'on retrouve notamment le jeune Posolo Tuilagi (USAP), qui, à seulement 18 ans, apparaît déjà comme un monstre de puissance (1,92 mètre, 149 kilos). Des chiffres impressionnants, qui nous donnent une idée : quel serait le XV le plus lourd du championnat ? En nous aidant des statistiques du site All Rugby, nous avons donc formé l'équipe la plus lourde possible du Top 14, en respectant les postes de chaque joueur. Un XV impressionnant sur le papier, qui réserve néanmoins quelques surprises...

Comme nous l'avons rappelé juste au-dessus, nous avons tout fait pour respecter (à peu près) les postes de chaque joueur. De ce fait, et malgré de nombreux avants puissants (Oz, Alo, Poloniati), le Racing 92 n'est pas représenté dans ce XV, tout comme d'ailleurs l'ASM et Pau. En revanche, le champion de France en titre, Montpellier, possède 3 éléments dans l'équipe de départ : le pilier gauche Tu’inukuafe (135 kilos), le troisième ligne aile Dakuwaqa (122 kilos), et l'ailier Ben Lam (114 kilos). Concernant le paquet d'avants, celui-ci pèse plus d'une tonne (1071 kilos exactement), et compte des noms bien connus, comme Tameifuna, Meafou, Papali'i, ou encore l'international du XV de France Peato Mauvaka. Derrière, Doussain (LOU) et Fernandez (USAP) forment la charnière, tandis que Vili (UBB) et Tuisova (LOU) tiennent le milieu du terrain. Au final, seul un joueur du XV de départ pèse moins de 100 kilos : il s'agit du demi de mêlée lyonnais, qui, selon All Rugby, pèse 93 kilos.

XV le plus lourd 1 Tu’inukuafe (135) 2 Mauvaka (124) 3 Tameifuna (148) 4 Meafou (145) 5 Tuilagi (149) 6 Dakuwaqa (122) 8 Papali'i (126) 7 Parisse (122) 9 Doussain (93) 10 Fernandez (100) 11 Raisuqe (113) 12 Vili (112) 13 Tuisova (113) 14 Lam (114) 15 Germain (101) 16 Tolofua (122) 17 Brennan (132) 18 Atonio (145) 19 Van Der Mescht (145)



20 Elstadt (120) 21 Bastareaud (125) 22 Kerr-Barlow (92) 23 Bituniyata (112)

Le Rugby doit-il se réformer pour devenir plus sûr ? L'avis résolu du Professeur ChazalSi l'équipe est impressionnante sur le papier, elle nous rappelle en revanche que le poids ne fait pas tout dans le rugby. En effet, et même si pendant quelques années, la mode était d'aligner un XV toujours plus lourd et solide, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais, les entraîneurs veulent des joueurs capables de tenir le rythme d'une rencontre à haute intensité, quitte à ce que ces derniers soient moins lourds. Pour preuve, seuls deux joueurs sont actuellement chez les Bleus : Mauvaka et Atonio. Paul Willemse (actuellement à 126 kilos), était lui autrefois bien plus lourd qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais face à l'exigence du niveau international, celui-ci a donc dû perdre du poids pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Néanmoins, cette équipe nous montre également que certains sont capables de défier les lois de la physique, en arrivant à être mobile et endurant malgré leur physique imposant, comme Meafou, Raisuqe, ou encore Tuisova...

