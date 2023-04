RUGBY. XV de France. La FFR va tout donner pour qu'Emmanuel Meafou joue la coupe du monde !

La FFR va pousser le dossier d'Emmanuel Meafou auprès de World Rugby afin que le joueur du Stade Toulousain participe à la Coupe du monde avec le XV de France.

Le cas Emmanuel Meafou n'en finit plus d'agiter la planète ovale. Selon les informations de Midi Olympique, la Fédération française de rugby compte tout faire pour que le joueur du Stade Toulousain puisse défendre les couleurs de la France le plus rapidement possible. Et ce, dès la prochaine Coupe du monde comme le souhaite le staff tricolore et Fabien Galthié. World Rugby a pourtant déjà refusé que le deuxième ligne né en Nouvelle-Zélande de parents samoans et qui a grandi en Australie porte le maillot frappé du coq. Dans les faits, et selon le règlement de la fédération international, il pourra jouer pour la France dès le mois de décembre. On le verra très certainement avec les Bleus lors du Tournoi des 6 Nations 2024. Meafou a en effet refusé les avances d'Eddie Jones et des Wallabies. Et réaffirmé qu'il souhaitait jouer pour le XV de France.

RUGBY. Et si Emmanuel Meafou portait finalement le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde ?Il a entamé les démarches administratives pour obtenir un passeport français. Et celui-ci devrait lui être remis très prochainement. Reste que pour la fédération internationale, ça ne suffit pas. Mais la FFR va porter le dossier du deuxième ligne devant la commission des règlements de World Rugby afin que Meafou puisse être sélectionné par Galthié pour le Mondial. Il s'avère en effet que le Toulousain a été sélectionnable un bref moment en décembre 2021 après avoir résidé trois ans en France comme le prévoyait l'ancienne règle. Or, celle-ci a changé et il faut maintenant trois de résidence. Cependant, la jurisprudence Folau Fakatava pourrait lui être favorable. Dans le même cas que le Toulousain, le Tongien évoluant avec les Highlanders ayant obtenu une dérogation de la part de World Rugby pour jouer avec les All Blacks en 2022. RUGBY. Cette stat impressionnante qui prouve qu'Emmanuel Meafou est l'un des meilleurs 2es lignes du monde !À la différence que Fakatava avait été éligible durant toute l'année 2021 avant la mise en place de la nouvelle mesure. Il aurait donc pu jouer des rencontres internationales avec la Nouvelle-Zélande. Contrairement à Meafou qui n'avait pas la possibilité d'être sélectionné en raison du calendrier. "Ce point est précisément celui sur lequel les conseils de Meafou insistent : si des rencontres avaient été prévues, Meafou aurait postulé au XV de France pour être sélectionné", explique le Midi Olympique. World Rugby va-t-elle allait dans le sens de la FFR ? La présence d'Emmanuel Meafou dans les rangs tricolores pour le Mondial serait à n'en pas douter un plus pour les Bleus. Néanmoins, cela met aussi la pression sur les autres candidats en deuxième ligne. Vu ses prestations avec le Stade Toulousain, il pourrait très bien être titulaire. Ce qui pousserait les habituels joueurs dans la cage sur le banc voire en tribunes ou à la maison. Des éléments comme Romain Taofifenua et Cameron Woki peuvent donc s'inquiéter. XV de France. Cameron Woki peut-il encore croire à la coupe du monde ?