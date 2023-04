RUGBY. Cette stat impressionnante qui prouve qu'Emmanuel Meafou est l'un des meilleurs 2es lignes du monde !

Le deuxième ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou est un gros porteur, mais pas seulement. Il fait partie des meilleurs passeurs d'Europe.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. ''J'adore ce pays'', Emmanuel Meafou évoque son avenir avec le XV de FranceCette semaine, Emmanuel Meafou a une fois de plus déclaré son amour pour la France et sa volonté de porter le maillot tricolore aux dépens de celui de l'Australie. Il l'a clairement signifié au sélectionneur des Wallabies Eddie Jones. L'ancien boss de l'Angleterre aurait adoré compter sur le deuxième ligne du Stade Toulousain pour la coupe du monde. Et on comprend pourquoi quand on voit de quoi celui qui est né en Nouvelle-Zélande est capable. Depuis son arrivée à Toulouse, le solide 2e ligne s'est affuté mais il n'en reste pas moins puissant. On l'a encore vu à son avantage en Champions Cup, et particulièrement face aux Sharks, pourtant réputés rugueux. Mais le résumer à sa capacité à mettre son équipe dans l'avancée sera réducteur. Meafou fait partie de ses deuxièmes lignes modernes, à la fois mobiles, mais aussi très doués ballon en main.



On en veut pour preuve cette statistique d'Opta qui montre que le Toulousain est l'un des meilleurs réalisateurs de passes après-contact en Europe. Avec son coéquipier Sofiane Guitoune, il fait partie des cinq joueurs qui ont fait plus de 30 offloads cette saison toutes compétitions confondues avec leur club. Monopoliser des défenseurs et faire vivre le cuir derrière, des atouts qui font de Meafou l'un des meilleurs à son poste sur la planète ovale. On ne retrouve d'ailleurs que deux avants dans ce Top 5. Avec 35 passes après-contact, Billy Vunipola est à égalité avec l'excellent Semi Radradra, futur joueur de Lyon.

34 - Toulouse’s Sofiane Guitoune (34) and Emmanuel Meafou (32) are 2 of just 5 players to have made 30+ offloads this season; two @Saracens players also feature (B Vunipola 35, Tompkins 31) while @owen_faz has made the most of any player with a 100% success rate (19/19). Hands. pic.twitter.com/SEYqh4tLFA — OptaJonny (@OptaJonny) April 13, 2023

Notez que l'Anglais pourrait être forfait pour la Coupe du monde. Une perte pour le XV de la Rose quand on voit de quoi il est capable. De son côté, le XV de France espère rapidement pouvoir compter sur Emmanuel Meafou. Appelé à Marcoussis durant le Tournoi des 6 Nations, il le sera très certainement pour l'édition 2024. Mais le Toulousain espère pourquoi pas participer à la Coupe du monde en France. Il y a encore beaucoup de détails administratifs à régler et le timing sera court. Mais il pourrait bien réaliser son rêve et défendre les couleurs tricolores dans quelques mois.