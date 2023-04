RUGBY. CHAMPIONS CUP. ''J'adore ce pays'', Emmanuel Meafou évoque son avenir avec le XV de France

Emmanuel Meafou, le géant 2e ligne de Toulouse s'exprime au micro de RMC Sport, sur son arrivée au Stade Toulousain et son avenir avec l'équipe de France.

L'équipe de France de Fabien Galthié peut compter sur Emmanuel Meafou pour la coupe du monde 2023 en France. Le géant seconde ligne australien du Stade Toulousain a divulgué au micro de RMC Sport, ses envies de jouer en Bleu."J'ai tout mon respect pour Eddie Jones (sélectionneur de l'Australie) et les Wallabies, mais pour le rugby et pour ma vie maintenant, c'est la France." Durant le tournoi des 6 nations, le joueur de 24 ans a été appelé une première fois à Marcoussis pour préparer le dernier match contre le Pays de Galles. Cependant, il n'a pas pu chanter sa première Marseillaise en raison de sa nationalité. En effet, le nouveau règlement de World Rugby impose désormais cinq ans passés sur le territoire avant de pouvoir être sélectionnable en équipe nationale. En choisissant l'équipe de France, Meafou prive les Wallabies d'une seconde ligne 100 % top 14, avec le puissant rochellais, Will Skelton. Cela ne gâche pas pour autant leur amitié : "Skelton à chaque fois il m'envoie des messages, après les matchs", divulgue Meafou à RMC Sport.

"J'adore à Toulouse , jeu de main, jeu de Toulousain"

Arrivé à Toulouse en 2019, Meafou dispute ses premiers matchs en France avec les espoirs rouges et noirs. Depuis, quatre ans ont passé, et ce surhomme de plus de 2 mètres pour 145 kilos est devenu l'un des patrons du pack d'Ugo Mola. L'adaptation au climat toulousain est totale et l'australien ne compte pas quitter la ville rose : "J'adore à Toulouse, jeu de main, jeu de Toulousain. J'adore comment on joue, ce n'est pas que tout droit. J'adore ce pays. C'est le pays qui m'a donné la chance de vivre mon rêve, de jouer en professionnel." (RMC Sport)