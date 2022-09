TOP 14. USAP. 1,92 mètre pour 149 kg : Posolo Tuilagi est un bébé hors normes

Ce week-end, face au Stade Rochelais en Top 14, l'USAP risque de faire tourner afin de reposer les cadres. L'occasion donc de lancer de nombreux jeunes : parmi eux, Posolo Tuilagi, le fils d'Henry.

"Les chiens ne font pas des chats". Un adage assez connu, et totalement dans le thème du jour. Car après Feretti, Alesana et Henry, un autre Tuilagi s'apprête à découvrir le Top 14 ce week-end. Il s'agit de Posolo, 18 ans et fils de l'ancien troisième ligne centre de l'USAP. Et autant vous dire que malgré son jeune âge, Posolo a (déjà) hérité du physique exceptionnel de sa famille. Car oui, à seulement 18 printemps, la progéniture d'Henry Tuilagi mesure 1,92 mètre, pour près de 149 kg sur la balance. Rien que ça ! Un beau bébé comme on dit dans le jargon du rugby, qui évoluait jusqu'alors avec les espoirs de Perpignan. Mais voilà, étant donné que le staff de l'USAP a décidé de reposer certains cadres pour le déplacement à La Rochelle, de nombreux jeunes joueurs prometteurs seront alignés sur la pelouse de Deflandre. Et parmi eux, Posolo Tuilagi, qui ne cesse d'impressionner ces différents entraîneurs. Perry Freshwater, en charge des avants de Perpignan, et ancien coéquipier d'Henry Tuilagi, s'est d'ailleurs exprimé à son sujet auprès de France Bleu : "Je prends un coup de vieux. En plus, il a vraiment le même comportement que son père, la même attitude quand il court avec la tête qui bascule un peu vers l'arrière, ça fait bizarre, c'est le même (...) Il ne va pas jouer soixante minutes, mais il est prêt ! Il est énorme ! Il est hors normes, il est explosif".

RUGBY. France. Posolo Tuilagi, 1m92, 145 kilos, et bientôt chez les Bleus ?Si le jeune Tuilagi aura fort-à-faire face aux champions d'Europe en titre, nul doute que son gabarit hors-normes fera des dégâts chez les Maritimes. D'autant que Posolo pourrait faire la rencontre d'une autre montagne du Top 14 : Will Skelton, de retour de suspension. Néanmoins, le troisième ligne centre reste un diamant à polir, et Perry Freshwater le sait bien : "C'est un joueur au potentiel énorme mais il faut surtout faire doucement avec lui, doucement aussi en salle de musculation sur tout ce qui est charge de travail parce qu'il a un sacré physique mais surtout aussi parce qu'il est très jeune, ça reste un bébé donc on fait doucement avec lui". Si Posolo Tuilagi ne devrait pas disputer toute la rencontre, nous avons tout de même hâte de le voir en action balle en main, face à la meilleure équipe d'Europe. En espérant que par la suite, celui-ci connaisse le même succès que son père, sacré champion de France avec l'USAP en 2009.

