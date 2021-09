VIDEO. Quatre minutes de finesse et d'amour avec Manu Tuilagi

À la simple évocation du nom de Manu Tuilagi, on sait déjà qu'il ne va y avoir beaucoup de crochets et de prise d'intervalle dans cette compilation.

Crédit image : Times



Sans de nombreuses blessures, dont la dernière en date cet été, Manu Tuilagi aurait sans doute eu une carrière bien plus riche. Mais à 30 ans, le centre anglais est loin d'en avoir terminé avec le rugby. Et si son corps le laisse un peu respirer. Il pourrait bien être de la Coupe du monde en France en 2023. Lorsqu'il est au top de sa forme, le joueur de Sale est un véritable bulldozer. Bien que le rugby ait évolué depuis ses débuts avec l'Angleterre en 2011, avoir un joueur de son calibre dans son effectif peut s'avérer utile. Certes, il n'a peut-être plus les cannes qui lui avaient permis d'inscrire cet essai de légende face aux Blacks en 2012 à Twickenham. Mais sa puissance peut faire de sérieux dégâts dans les défenses. Il n'est pas non plus le dernier lorsqu'il s'agit de placer des plaquages appuyés comme le montre cette vidéo 100% testostérone.