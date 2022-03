RUGBY. France. Posolo Tuilagi, 1m92, 145 kilos, et bientôt chez les Bleus ?

Posolo Tuilagi a été convoqué avec l'équipe de France des moins de 18 ans pour affronter l'Italie. Il n'est autre que le fils d'Henry Tuilagi, joueur passé par Perpignan.

Personne n'aura oublié le passage du colosse Henry Tuilagi à l'USAP (2007-2013 puis 2014-2015). Le numéro 8 samoan, 10 sélections avec l'équipe nationale et notamment champion de France en 2009 sous les couleurs perpignanaise, a longtemps été le cauchemar de la plupart des joueurs du Top 14. Ses plaquages destructeurs, parfois à la limite de la règle, ont fait le tour du monde, contribué à faire sa renommé, et ses charges colossales ont souvent mis ses vis-à-vis sur les fesses. Bref, un monstre de puissance. Mais il n'est pas question d'Henry Tuilagi dans ces lignes mais bien de son fils, Posolo. En effet, le jeune troisième ligne vient d'être convoqué dans le groupe de l'équipe de France des moins de 18 ans, pour disputer une rencontre face à l'Italie dans le cadre du Festival des 6 Nations. Lors de la première journée, les jeunes tricolores ont battu l'Angleterre (28-5), match où ne figurait pas Posolo Tuilagi.

Après les Tuilagi et les Barrett, les Lam sont-ils la famille la plus représentée du rugby professionnel aujourd'hui ?

Éligible avec la France après avoir fait ses classes dans l'Hexagone dès son plus jeune âge, Posolo Tuilagi évolue aujourd'hui du côté de Perpignan, son club de toujours. Et ça ne s'invente pas, en troisième ligne, comme son père. Il faut dire que ses mensurations ont de quoi faire pâlir bon nombre de joueurs de Top 14. Accrochez-vous bien, 1m92 pour 145kg. En 2018, Midi Olympique allait à sa rencontre, alors qu'il jouait pilier. ''L’Usap est ma seconde famille. Le rugby, j’y joue depuis l’âge de 5 ans. Je ne vous cache pas qu’un jour j’aimerais bien porter le maillot de l’équipe une. Mais je sais que le travail est considérable'', avait-il déclaré pour le bi-hebdomadaire. On lui souhaite une carrière aussi riche que son père.

À noter que l'on retrouve plusieurs noms connus dans cette liste, notamment avec celui de Ruben Maka, le demi d'ouverture du Stade Toulousain.

Le Groupe France :