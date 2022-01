Top 14. Mais jusqu'où s'arrêtera l'invincibilité du MHR de Philippe Saint-André ?

Ce samedi, le MHR s'est imposé pour la 7ème fois consécutive en championnat. Une incroyable série, qui place le club à la deuxième marche du classement.

Au lendemain de la défaite du MHR sur sa pelouse face à Clermont (20-22), qui aurait pu penser que 3 mois plus tard, les coéquipiers de Cobus Reinach pointent à la deuxième place du classement ? Peu de monde, d'autant qu'en 7 journées, Montpellier n'avait remporté que deux petits matchs (face à Brive et La Rochelle). Un début d'année timide certes, mais qui a permis de poser les bases d'une saison qui peut s'annoncer grandiose pour les Héraultais. Car depuis le 16 octobre 2021, le MHR n'a plus perdu un seul match en championnat ! Soit 7 succès de rang, face à des adversaires de gros calibre comme le Racing, Lyon ou encore Castres. La dernière victoire en date, face à La Rochelle ce week-end, témoigne de la forme exceptionnelle dans laquelle se trouvent les hommes de Saint-André. Mais jusqu'où s'arrêtera l'invincibilité du MHR ?

Au-delà de sa série incroyable, le MHR peut voir de nombreux motifs de satisfaction dans son futur proche : tout d'abord, le MHR sera l'une des grosses écuries les moins impactées par le tournoi des 6 Nations (seuls Willemse, Garbisi et potentiellement Verhaeghe), contrairement à d'autres équipes comme Toulouse, que Montpellier affrontera par ailleurs en période de doublon. De plus, le calendrier des coéquipiers de Ouedraogo dans les prochaines semaines s'annonce bien moins compliqué sur le papier que leurs concurrents à la course au top 6. En effet, le MHR accueillera lors de la prochaine journée la Section Paloise (9ème), avant de se déplacer à Brive (11ème) et recevoir le Stade Français (10ème). Trois rencontres à la portée du dauphin de l'UBB, face à des formations du milieu voir du bas de tableau. D'autant qu'à part un déplacement au CO qui s'annonce périlleux, le MHR affrontera au mois de mars la lanterne rouge Biarritz, le RCT (13ème), et enfin le Stade Toulousain, privé de tous ses meilleurs joueurs.

VIDÉO. Champions Cup. Montpellier arrache sa qualification de manière héroïque face à Exeter !Vous l'aurez compris, la série du MHR pourrait bien continuer pendant encore de longues semaines. De là à en faire un favori pour le titre final ? Rien n'est encore fait, mais une chose est sûre : il faudra compter sur Montpellier pour cette fin de saison, et pourquoi, venir titiller le leader incontesté de ce championnat, l'Union Bordeaux-Bègles.

