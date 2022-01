VIDÉO. Champions Cup. Montpellier arrache sa qualification de manière héroïque face à Exeter !

Les hommes de Saint-André ont arraché leur billet pour les 8es de finale en battant les Anglais d'Exeter (37-26) au terme d'un match fou.

Il fallait une victoire pour espérer une qualification : les joueurs du MHR l'ont fait ! Loin d'être favoris dans cette rencontre, les hommes de Saint-André ont tout donné, et ont été récompensé par ce succès haut en couleur, 37-26. Et pourtant, les premières inquiétudes ont commencé à apparaître dès le début du match, lorsque le surpuissant troisième ligne d'Exeter Simmonds s'en alla inscrire le premier de ses trois essais de la partie (0-5, 3ème minute).

ANGLETERRE. D'un nouveau triplé, Sam Simmonds a fait sauter le record d'essais en championnat !Mais voilà, le MHR était en mission, et moins de 10 minutes après, l'ailier Ngandebe transperça le rideau anglais, avant de servir Bouthier qui aplatit entre les poteaux. 7-5, puis 14-5, après un deuxième essai signé Willemse. On sent les Montpelliérains motivés à laver l'affront de la semaine passée, dominants dans les collisions : à l'image du centre Serfontein qui, après une magnifique passe de Bouthier, inscrit en force le troisième essai héraultais en seulement 22 minutes de jeu (21-5) ! Les coéquipiers de Stuart Hogg sont K-O debout, et il a fallu une nouvelle fois la puissance de leur numéro 8 pour les remettre dans le sens de la marche. S'échappant de 3 plaquages, Simmonds permis à son équipe de recoller au score (24-12), avant que le centre O'Brien n'intercepte une passe approximative du pilier du MHR, Forletta. Malgré cela, Montpellier est toujours en tête à la pause, 24-19.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Leinster/Montpellier. Comment on fait pour prendre 90 points ?Le retour des vestiaires ne fut pas de tout repos pour le MHR qui, malgré une défense irréprochable à 5 mètres de la ligne, craqua pour la 4ème fois de la soirée (essai de Simmonds, 24-26). Le match se tend de plus en plus : la botte de Foursans-Bourdette permet à Montpellier de repasser devant au tableau d'affichage (27-26), avant que, d'une interception géniale, Reinach tue la rencontre à 10 minutes de la fin (34-26). Une inspiration qui enterra les derniers espoirs anglais, et qui, par la même occasion, offrit la qualification au MHR. Score final 37-26 pour les coéquipiers de Yacouba Camara, qui se qualifient pour les 8es de finale de Champions Cup. Ces derniers affronteront par ailleurs les Harlequins, dans une confrontation aller-retour qui promet.

