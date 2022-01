CHAMPIONS CUP. UBB-La Rochelle, Toulouse-Ulster... Découvrez en détail les affiches des 8es de finale !

Après une dernière journée chaotique, la Champions Cup a finalement rendu son verdict concernant les affiches des 8es de finale. Découvrez-les en détail.

Ça y est, nous connaissons enfin les affiches des 8es de finale de cette Champions Cup 2021-2022 ! Une compétition qui s'est déroulée de manière assez confuse jusqu'alors, la faute à un contexte sanitaire toujours compliqué. Néanmoins, la phase de poule est arrivée à son terme, et nous savons désormais qui affrontera qui au prochain tour. Des 8es qui, cette année, se dérouleront en aller-retour, les week-ends du 9 et du 16 avril.

Champions Cup. L'UBB et Toulouse bien placés, le MHR en difficulté... quels clubs français peuvent encore se qualifier ?Si nous aurons le droit à de grosses affiches comme Exeter-Munster, Sale-Bristol ou encore Connacht-Leinster, c'est surtout les équipes françaises qui nous intéressent. Et pour ce faire, nous seront gâtés car 7 des 8 équipes en lice se sont qualifiées (à l'exception du CO). C'est notamment le cas du MHR, qui fut le dernier qualifié en 8es : les hommes de Saint-André défieront par ailleurs les Harlequins de Marcus Smith, dans une confrontation aller-retour qui promet. Autre grosse affiche, le Stade Toulousain, champion en titre, affrontera l'Ulster, toujours invaincu dans cette compétition. Quant aux Clermontois, ces derniers se dresseront contre l'un des grands favoris au titre, Leicester.

Résumé Vidéo. Europe. La Rochelle gagne à Glasgow et qualifie ClermontEnfin, cette Champions Cup nous offrira deux duels franco-français de rêve, avec d'un côté UBB-La Rochelle, et de l'autre le derby parisien, Racing-Stade Français. Des confrontations qui sentiront la poudre à des kilomètres, d'autant plus que ces équipes se joueront trois fois en trois semaines ! En effet, la 22ème journée du Top 14 ( qui aura lieu le 2 avril, soit une semaine avant le 8ème aller) sera le théâtre de Racing-Stade Français, ainsi que de Bordeaux-La Rochelle. En bref, des affiches incroyables, aux enjeux énormes.