Résumé Vidéo. Europe. La Rochelle gagne à Glasgow et qualifie Clermont

En prenant le dessus sur les écossais des Glasgow Warriors, le Stade Rochelais confirme sa domination en Europe et qualifie l’ASM Clermont.

D’une pierre, deux coups pour le rugby tricolore en ce samedi 22 janvier. En gagnant à Glasgow, les Rochelais ont indirectement permis aux Clermontois de se qualifier pour la suite de la compétition européenne. Des pieds à la tête, les Maritimes ont dominé leurs adversaires du jour. Top 14. La Rochelle. O'Gara : ''Ce que je sais, c'est qu'on aurait dû tuer la rencontre bien avant"

Les hommes de Sébastien Boboul n’avaient pourtant pas grand-chose à jouer dans cette ultime partition de la phase de poule. L’entraîneur des trois-quarts rochelais réagit par ailleurs à la victoire dans des propos rapportés par le journal Sud-Ouest. Il dit : “On est fier de l’engagement des joueurs pendant 80 minutes. On a mis 38 points à Glasgow, on prend le bonus offensif… On ne s’attendait pas forcément à cette prestation. Les joueurs ont répondu présent. C’était important d’être performant pour emmagasiner de la confiance. Si on est perfectionniste, on en a pris 30, mais on a retrouvé notre agressivité et notre montée défensive qui faisaient notre force la saison dernière.”

RÉSUMÉ VIDÉO. EUROPE. Dans le brouillard, La Rochelle dispose de BathUne performance inattendue, mais qui a donné lieu à une prestation aboutie. Pas en reste, les Écossais inscrivent tout de même trois essais aux coéquipiers de Brice Dulin. Ce dernier est d’ailleurs l’auteur d’une magnifique passe au pied pour l’essai de son camarade Pierre Boudehent. Ironique de la part d’une de l’équipe qui utilise le moins le jeu au pied de cette joute européenne. En effet, selon des statistiques de l’EPCR, les Rochelais ne joueraient que 17,5 fois au pied en moyenne durant un match. Autre chiffre qui montre une flambée rochelaise, les hommes de Ronan O'Gara ont réalisé 10 offloads ce samedi pour ramener la victoire dans l’Hexagone. Un nombre de passe après contact qui est largement supérieur à ce qu’ils avaient pu faire sur leurs précédents matchs.