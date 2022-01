RÉSUMÉ VIDÉO. EUROPE. Dans le brouillard, La Rochelle dispose de Bath

Au milieu d’un épais brouillard, les Maritimes ont assuré les points face à une équipe de Bath qui continue sa saison noire. Score final : 39-21

C’est une descente aux enfers pour les joueurs de Bath. La saison 2021-2022 du club anglais est à faire pâlir les morts. Avec seulement une victoire en 13 matchs joués cette saison, les Britanniques ne venaient clairement pas en favori. Pourtant, cette situation n’a empêché personne de jouer. Avec un total de 8 essais et 60 points cumulés, les deux formations nous ont offert un beau spectacle. Ou l’ont offert à ceux qui y voyaient quelque chose. Sans la totalité de ses habituels supporters, Marcel Deflandre était plongé dans une épaisse brume ce samedi 15 janvier. De quoi faire grincer les genoux.

Auteur d’un doublé, le deuxième ligne Rémi Picquette a donné son impression sur le match. Selon des propos rapportés par L’Equipe, il dit : “En priorité, on retient de ce match les 5 points. Mais quand on mène comme ça et qu'on domine comme ça, ce sont des erreurs de laisser Bath remonter, mettre des essais faciles, c'est un peu rageant. Ce sont des parties importantes à corriger pour être encore plus solides. Ce sont des détails qui peuvent coûter cher.” Toujours dans le quotidien, l’entraîneur adjoint chargé des avants rochelais Romain Carmignani exprime son ressenti. Il complète : “On a vu 60 bonnes minutes, ensuite il y a eu du déchet. On a bien entamé le match, bien maîtrisé, on a mis cette équipe de Bath sous pression d'entrée, je trouve qu'on a été assez sérieux quand même. Je n'ai pas regardé les résultats des autres équipes, mais c'est vrai qu'on se rapproche des 8es de finale. Il y aura un match important à Glasgow le week-end prochain et après il faudra basculer sur le Top 14.”