Top 14. La Rochelle. O'Gara : ''Ce que je sais, c'est qu'on aurait dû tuer la rencontre bien avant"

Interrogé après la défaite de son équipe sur la pelouse de Castres, le manager irlandais a exprimé ses regrets concernant la physionomie du match.

À peine commencée, l'année 2022 nous a déjà offert l'un des matchs les plus palpitants de ces derniers mois, dans ce choc entre deux prétendants au titre final. Une rencontre totalement folle, qui a d'abord vu le Stade Rochelais détruire les Castrais dans la première demi-heure, avant que les locaux ne reviennent petit à petit au score. Menés 24-3, les coéquipiers de Barlot ont réussi à inverser la tendance, en infligeant à leurs adversaires un cinglant 28-6. En plus de voir de beaux essais, nous avons également eu le droit à un dénouement digne des plus grands films hollywoodiens : après avoir martelé la défense castraise, le Stade Rochelais obtient la pénalité de la gagne. Les Tarnais contestent, et West s'élance pour offrir la première victoire de l'année à son équipe. Mais voilà, la balle passe à droite des perches, et enterre les derniers espoirs de victoire.

Une fin de match très compliquée à digérer pour l'ouvreur néo-zélandais, mais également pour son manager, Ronan O'Gara : "Ce résultat est forcément frustrant et décevant pour tout le monde. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, cette saison, un match, ça dure quatre-vingt minutes. Aujourd'hui, il y a eu du mieux par rapport à nos derniers matchs à l'extérieur mais ce n'est pas suffisant. Quand tu marques trente points loin de tes bases, tu te dois de gagner la partie, ce n'est pas normal". Une déception totalement compréhensible, tant la victoire paraissait acquise pour La Rochelle. Néanmoins, l'Irlandais a tenu à soutenir son buteur, en précisant que la rencontre ne se perd pas là-dessus : "Les échecs d'Ihaia ? C'est le sport, c'est comme ça. Je ne critiquerai jamais un de mes joueurs, il bosse dur et dans l'ombre surtout. Je vais le soutenir encore un peu plus cette semaine. Ce que je sais, c'est qu'on aurait dû tuer la rencontre bien avant et ne pas avoir à attendre la dernière seconde. En Top 14, on a la chance de pouvoir réagir dès la semaine prochaine, c'est ce que l'on va essayer de faire".

Un avis que partage également l'international français, Grégory Alldritt : "La pénalité de la gagne manquée par West ? On n'aurait jamais dû en arriver à ce scénario, c'est bien avant que l'on a laissé filer le match. On est tous sortis du système, on a fait chacun à notre tour une erreur et ça a permis aux Castrais de revenir. C'est une énorme déception de perdre un match quand on a mené comme ça, de plus de 20 points".