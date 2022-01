VIDÉO. Top 14. Grâce à une remontée folle, Castres fait tomber La Rochelle !

Par deux fois dans la rencontre, les Castrais ont su remonter des situations bien mal embarquées pour s'imposer. La Rochelle aura eu des balles de match en fin de partie, manquées par West.

À l'image de cette 14ème journée de Top 14, ce match entre Castres et La Rochelle a basculé dans l'irréel. Les Tarnais vainqueurs de l'USAP la semaine dernière accueillaient des Rochelais en pleine confiance, après leur succès acquis face au LOU lundi. Rapidement, les Maritimes refroidissent Pierre Fabre, avec pas moins de 3 essais inscrits en 23 minutes de jeu pour mener 24 à 3 ! Leyds, Atonio et Favre plongeront en Terre promise. De quoi enterrer le CO ? Ce serait mal connaître les vertus des joueurs du tandem Broncan-Darricarrère. Dos au mur, les Castrais vont réagir par le biais de leurs ailiers Nakosi (28ème) et Laveau (36ème), suite à une merveille d'attaque en première main pour cette dernière. 17-24 aux citrons, le match est relancé.

Le second acte est la copie conforme du premier. Malgré ce carton jaune adressé à Tawera Kerr-Barlow, les Rochelais vont parfaitement géré leur avance grâce à la botte d'Ihaia West (17-30 50ème). Mais encore une fois, les Castrais vont faire preuve d'une force de caractère remarquable lorsqu'on les croit mort. Par deux mouvements d'envergures, ils vont faire céder la défense maritime pour inscrire deux essais (Vanverberghe, Botitu) et repasser devant à un quart d'heure du trille finale (31-30). Les dernières secondes sont irrespirables et la fin de match basculera dans l'irrationnel. Alors qu'il reste une poignée de seconde à jouer, Ihaia West a la gagne au bout du pied, d'une pénalité excentrée aux 35 mètres. Le buteur néo-zélandais, impeccable jusqu'à présent trouve le poteau. Match terminé ? Que nenni. Jules Favre a parfaitement suivi le coup de pied de son ouvreur et récupère la gonfle. Il est plaqué à quelque centimètres de la ligne d'en-but. Une nouvelle pénalité est alors sifflée par Monsieur Charabas pour un hors-jeu castrais. Deuxième chance pour West, avec cette fois-ci une tentative beaucoup plus facile, aux 22 mètres excentrée sur les 15. Mais là encore, le pied du néo-zélandais va trembler. Tellement cruel. Dans une liesse indescriptible, le CO s'impose.

Avec ce succès, les Tarnais passent donc devant leur adversaire du jour et s'emparent de la quatrième place. Les Rochelais, cinquièmes, ne pointent qu'à une unité derrière.