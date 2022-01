RUGBY. TOP 14. Montpellier inarrêtable, cinq équipes en cinq points... le point classement de la 16ème journée

Alors que Montpellier est sur une série impressionnante de sept victoires consécutives en championnat, le milieu de tableau s'est radicalement resserré.

Première journée de l'année 2022 où certains clubs étaient amputés de leurs internationaux français. Cela s'est illustré par quatre victoires à domiciles et donc trois à l'extérieur. Notamment la super performance du Racing 92 sur la pelouse du champion de France en titre Toulouse ! Les Franciliens restent 8ᵉ, mais se rapprochent de la 6ᵉ et dernière place qualificative pour les phases finale.

Montpellier en forme

Les Cistes ont signé l'autre grosse performance du week-end. Leur victoire à La Rochelle en font un très fort candidat pour la lutte du titre au printemps prochain. Désormais dauphin de Bordeaux, Montpellier avec deux matchs en retard, peut voir la fin de saison avec une marge conséquente.

Brive respire

13ᵉ avant cette journée, le CAB prend un bon bol d'air grâce à sa victoire bonifiée face au Biarritz Olympique. Une victoire qui sort les Coujoux de la zone rouge, et les propulse à la onzième place. La lutte pour le maintien sera terrible jusqu'au bout.

Toulouse décroche

Enfin, le principal changement vient des Rouges et Noirs qui quittent la deuxième place du classement. Un symbole qui montre la méforme actuelle du champion de France. Encore intouchable il y a deux mois, Toulouse, avec certes deux matchs de retard, est actuellement quatrième, et est bel et bien en dessous de Montpellier et Bordeaux rugbystiquement. La longue période de doublon qui arrive sera encore une fois délicate pour déterminer la suite de la saison du côté d'Ernest Wallon.