Top 14. Les matchs s'enchaînent, les blessures s'accumulent

À quelques semaines des échéances finales de Coupe d'Europe ou Top 14, de nombreuses blessures s'accumulent. De quoi inquiéter les clubs, la faute sûrement à un calendrier infernal.

C'est une rengaine qui se confirme encore plus en cette période compliquée de Covid-19. On ne peut le nier, le Top 14 connaît un rythme effréné. Et encore plus aujourd'hui. À l'approche des phases finales, les matchs reportés sont désormais calés en semaine et certains clubs se retrouvent à jouer tous les quatre jours. Une nouvelle tendance dont s'était d'ailleurs plaint récemment Baptiste Serin dans des propos relayés par Var-Matin : ''C'est jouer avec la santé des joueurs [...] On nous parle de protection des joueurs, mais faire jouer les équipes qui ont pour la plupart toutes connu des épisodes Covid, et là sont obligées d’enchaîner en semaine avec des matches de haut niveau, durs physiquement et mentalement.'' Et force est de constater que les blessures s'accumulent dans une fin de saison où les organismes sont mis à rude épreuve. Surtout à l'approche des échéances finales entre finales des différentes Coupes d'Europe ou épilogue du Top 14. Le MHR peut d'ailleurs nous en dire des nouvelles.

Une équipe complète de forfaits à Montpellier

Le club le plus touché actuellement de l'hexagone reste donc comme annoncé plus haut Montpellier. À une semaine de la finale de Challenge Cup à Twickenham, les Cistes comptent une pléthore d'absent pour le déplacement au Stade Français prévu ce samedi. 15 en tout, soit une équipe complète ! Parmi-eux, les incontournables Fulgence Ouedraogo, Benoit Paillague et Alexandre Bécognée ou encore les internationaux français Anthony Bouthier, Vincent Rattez, Mohamed Haouas ou Paul Willemse. Sans oublier les Sud-africains Handre Pollard, Johan Goosen, Jan Serfontein, Henry Immelman ou Nico Janse van Rensbuurg. Enfin Gela Aprasidze, Gabriel Ibitoye et Titi Lamositele complètent la liste. Hallucinant. Comme le rapporte le Midi Libre pour certains il s'agit plus de ''bobo'' que réelles blessures. Il n'empêche qu'avec des matchs espacés d'un si court laps de temps, les corps sortent meurtris. ''Vu l'intensité des matches, c'est complètement fou. Au-delà de l'équité sportive, la santé des joueurs est en danger. Heureusement que les entraîneurs sont conscients des enjeux et font tourner l'effectif. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. On ne déclare pas les joueurs forfaits juste par convenance. Mais vraiment parce qu'ils sont blessés et ne sont pas aptes à jouer trois jours après un match d'une intensité aussi forte'', déplorait Jacques Giordan l'un des médecins du club dans les colonnes du Midi Libre. À cette liste, il faut rajouter Vincent Martin, Thomas Darmon, Vincent Giudicelli, Mickaël Capelli, Bastien Chalureau, Misha Nariashvili et Kélian Galletier pour qui la saison est d'ores et déjà terminée.

Toulon et le Stade Français pas vernis

Dans la course à la qualification, plusieurs équipes doivent faire face à de nombreuses absences au sein de leur effectif. C'est par exemple le cas du RCT, handicapés par plusieurs absences notoires devant. Si Eben Etzebeth a effectué son retour, la blessure de Romain Taofifenua victime d'une entorse cervicale est venue se rajouter à celle de Matthias Halagahu. Et récemment, deux membres importants de la première-ligne se sont ajoutés à la liste. Victimes d'une rupture des ligaments croisés, Christopher Tolofua sera absent plusieurs mois tout comme Emerick Setiano, souffrant d'une rupture du muscle pectoral. ''Le Club Rouge et Noir sera ainsi privé de deux de ses joueurs majeurs pour la fin de cette saison 2020-2021'', annonce le site officiel du club. La tuile. Toulouse a également connu une nouvelle blessure à l'approche de sa finale de Champions Cup. En plus de Sofiane Guitoune ou Lucas Tauzin, Yoann Huget s'est gravement blessé au tendon d'Achille entraînant une fin de carrière. Mais que dire du Stade Français ? Si le club de la capitale doit se passer depuis quelques semaines déjà de Marcos Kremer, Quentin Béthune ou encore Julien Delbouis victime d'une rupture des ligaments croisés, l'infirmerie s'est garnie avec la blessure de Sekou Macalou et surtout celle de Lester Etien. Ce dernier manquera même le début de la saison prochaine puisqu'il a subi une rupture du tendon d'Achille. Clermont de son côté compte toujours quatre blessés dont l'ouvreur Camille Lopez touché à une épaule lors du quart de finale de Champions Cup.

Le LOU doit toujours de son côté faire sans Jonathan Wisniewski, Félix Lambey ou Matthieu Bastareaud, tandis que des clubs comme Castres, le Racing ou l'UBB retrouvent peu à peu toutes leurs forces vives même si Rémi Lamerat reste toujours absent dans les rangs girondins. Concernant les équipes en lutte pour le maintien, la Section Paloise doit toujours se passer de son capitaine Martin Puech gravement blessé face au Stade Français avant la fin de l'année 2020, tout comme Ignacio Calles, Julien Fumat ou encore Antoine Hastoy. Mais les Palois compteront sur leur nouvelle recrue, le Sud-africain champion du monde Elton Jantjies pour tenter d'assurer le maintien. Bayonne de son côté peut s'appuyer sur une infirmerie quasi vide à l'approche de cette dernière ligne droite. De son côté, Agen a perdu pour la fin de saison son ouvreur Hugo Verdu, opéré à la fin du mois d'avril d'une rupture des ligaments croisés. Alors si les clubs connaissent des fortunes diverses au niveau des blessures, on ne peut que se rendre à l'évidence devant la cascade de blessures (pour la plupart graves) qui touchent bon nombre de clubs de l'Hexagone. Les enchaînements des matchs ne sont sûrement pas comme dit précédemment, étrangés à tout cela et les joueurs sont à n'en pas douter, sur les rotules.