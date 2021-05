Top 14. Face au calendrier infernal du RCT, Baptiste Serin ne l'est pas vraiment

Le demi de mêlée du Rugby club toulonnais Baptiste Serin a commenté le programme de matchs qui attend les Varois en cette fin de saison.

La fin de saison de Top 14 s'annonce passionnante ! Rien n'est encore fait en bas de tableau pour la relégation comme en haut pour la qualification aux phases finales. Même La Rochelle, deuxième, est sous la menace de Clermont. Quant à Toulon, sa cinquième place n'est pas du tout assurée. C'est d'autant plus vrai que le calendrier qui attend les Varois est particulièrement solide puisqu'ils termineront la saison face à l'UBB à Mayol puis à Castres. Deux formations à portée des places qualificatives. Mais avant cela, les Toulonnais vont vivre un véritable parcours du combattant en raison de la reprogrammation des matchs. Ce samedi, c'est le leader toulousain qui se déplace sur la Rade. Trois jours plus tard, le RCT fera le court déplacement à Montpellier pour y jouer dans le cadre de la 21e journée. Puis, il leur faudra enchaîner le samedi 15 mai sur la pelouse du Michelin face à Clermont. Top 14. Ça se complique en 2e ligne pour le RCT après la blessure de Romain TaofifenuaUn programme qui inquiète dans les rangs varois. Pour le demi de mêlée tricolore Baptiste Serin via Var-Matin : "C’est jouer avec la santé des joueurs." Toulon n'a pas été épargné par les blessures cette année, en particulier en deuxième ligne. Et l'on peut craindre que cet enchaînement de matchs à enjeux laisse des traces. "On nous parle de protection des joueurs, mais faire jouer les équipes qui ont pour la plupart toutes connu des épisodes Covid, et là sont obligées d’enchaîner en semaine avec des matches de haut niveau, durs physiquement et mentalement". Il déplore une fois encore que les joueurs ne soient pas consultés dans ces décisions alors qu'ils sont les premiers concernés. "Comme le disait mon ami Jeff Poirot, nous sommes un peu la dernière roue du carrosse. Personne ne dit trop grand-chose non plus, car celui qui parle peut prendre un retour de manivelle." Dirigeants, diffuseurs ne semblent selon lui pas mesurer l'impact d'un tel calendrier. Serin le martèle, le rugby ce n'est pas du foot où jouer trois matchs ne laisse pas autant de "séquelles physiques".