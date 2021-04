ANALYSE. Les fins de saison sont-elles synonymes de blessures dans l'Hexagone ?

Le début du printemps a marqué un nombre de blessures exponentiel en France. Mais est-ce un évènement ? Y a-t-il une explication commune ? Éléments de réponse.

Avalanche de blessés avant les phases finales du Top 14 : qui pourrait manquer à l'appel ?N’est-ce qu’une impression, ou les blessures se multiplient chez les équipes françaises ces dernières semaines ? Pêle-mêle, on pourrait en effet citer Camille Lopez, Camille Chat, Sofiane Guitoune, Antoine Hastoy ou Félix Lambey, tous touchés plutôt gravement lors des 20 derniers jours. Ici, on n’évoque pourtant pas Bernard Le Roux ni Virimi Vakatawa, tous deux privés de compétition à cause de blessures récentes finalement pas si bien cicatrisées que ça. Alors existe-t-il un lien avec un paramètre extérieur primaire, qu’il soit l’accumulation de la fatigue ou la faute à pas de chance ? Voici quelques éléments de réponse ci-dessous, établis à partir d'une liste certainement non-exhaustive des joueurs touchés ces derniers temps :

Cette liste permet donc de se rendre compte de deux choses : la première, c’est que contrairement à la légende disant que l’accumulation des matchs à laquelle sont souvent soumis les joueurs de l’Hexagone favoriserait les blessures, il n'y a ici rien de clair et évident pour l'instant. L'on s’aperçoit que l’essentiel de celles-ci sont articulaires et donc souvent liées à un choc ou une torsion, et non pas à des tissus qui cèdent. Dans le même sens, les lésions musculaires ici recensées avec les cas Ramos et Plisson ne confortent pas la théorie du temps de jeu trop important, puisque ni le Toulousain (950 minutes) ni le Rochelais (803 minutes) ne font partie des joueurs « très utilisés » à proprement dit.