TOP 14. ''Le Top 8 nous anime'' : attendu, Clermont sait pourtant ce qu’il veut aller chercher à Perpignan

Accrocher le Top 8 passera - a minima - par une victoire à l’extérieur. Première opportunité ce samedi, à l'USAP, en terrain miné.

Christophe Urios n’étant pas du genre à jouer de la xylophonie, le manager clermontois affirmait ceci, en préambule de la demi-finale de Challenge Cup, perdue d’un point face aux Sharks. "Cette demi-finale n’effacera pas ce que j’ai vécu pendant dix mois, c’est-à-dire de la souffrance."

Une épopée qui n’enlève donc en rien la frustration des Jaunards, qui grâce a quelques fins de matchs mieux maîtrisées, aurait probablement pu espérer plus, en cette fin de saison. Alors le nouvel objectif est clair : "le Top 8 nous anime", lançait L'entraîneur des trois-quarts auvergnats Frédéric Charrier à Rugbyrama cette semaine.

Pour cela, il conviendra donc de garder la dynamique actuelle dès ce week-end, après la victoire bonifiée contre le leader parisien et la belle prestation offerte contre les Sharks. Sauf qu’en face, mine de rien, c’est un sacré défi qui se dresse sur la route des Clermontois.

Ce samedi, l’ASM ira ni plus ni moins que sur la pelouse de l’équipe la plus en forme de cette 2ème partie de saison. Celle qui reste sur 5 victoires consécutives, et demeure irrésistible à Aimé-Giral ces 6 derniers mois, avec 31,5 points inscrits en moyenne par match, et aucun bonus défensif concédé sur les 8 dernières réceptions.

Pour cette 23ème journée, l’antre catalane sera d’ailleurs à guichet fermé pour tenter de propulser son équipe vers un inespéré Top 6. En cela, Clermont sait où il met les pieds : "Ils aiment avoir la possession et tenir le ballon. Donc moins ils auront le ballon, moins ils seront dangereux. Si on fait le même match qu'à Bordeaux ce sera très long pour nous," prévient Charrier.

Mais l’ASM croit également en ses arguments et en sa faculté à poser des problèmes à n’importe qui en ce moment : "Il est évident que les matchs contre les Cheetahs et l’Ulster nous ont donné confiance en attaque. La victoire contre Paris nous a aussi donné des garanties. On veut aller vers ce rugby-là."

Suffisant pour aller accrocher le Top 8 ? Qu’on se le dise, cette quête passera - a minima - par une victoire à l’extérieur. Première opportunité samedi, en terrain miné.