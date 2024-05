TOP14. TRANSFERT. Belle opération pour l’USAP, en passe de recruter un international australien

En grande forme en TOP 14, l’USAP devrait recruter un joueur majeur de l’effectif des Wallabies pour la saison prochaine.

En quête d’un demi de mêlée de niveau international pour épauler Tom Ecochard, Sadek Deghmache et Matteo Rodor, la saison à venir.

Le club de Perpignan a réussi un beau coup, en étant (quasiment) certain d’avoir dans ses rangs, le numéro 9 et Wallaby Jack Gordon (selon les informations du média l’Equipe).

Le transfert du joueur des Waratahs devrait être officialisé dans les prochains jours, puisqu’un accord a été trouvé entre l’Australien et les dirigeants catalans.

Place à l’expérience

Du haut de ses 30 ans et de ses 20 sélections avec l’Australie, Jack Gordon devrait quitter son club de toujours : les Waratahs de Sydney.

Plutôt grand pour un numéro 9 (1,85m), le natif de Newton (en Nouvelle-Galles du Sud) se distingue par sa vitesse et son sens de l’anticipation. Il est désormais un élément important de l'effectif australien, en concurrence avec l'ancien joueur du MHR Nick White.

Sélectionné avec les Wallabies par Michael Chieka, il a régulièrement marqué des essais sur interception, à l’image de celui contre les Blues d’Auckland de Rieko et Akira Ioane.

Actuellement septième du Top 14 et sur une série de cinq victoires consécutives, Perpignan est plus que jamais présent dans la course pour les phases finales.

Avec l’apport de Jake Gordon, les coéquipiers de Posolo Tuilagi risquent de faire des étincelles avec une charnière 100% australienne, composée de Jake Gordon et Jake McIntyre.