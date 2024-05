RUGBY. ASM. Ce type de joueur dont Urios a absolument besoin : ''quand tu matches avec eux, tu vas au bout du monde''

Christophe Urios façonne Clermont pour l'avenir. Focus sur sa stratégie de recrutement avant le match crucial contre les Sharks en demi-finale de la Challenge Cup.

CHALLENGE CUP. Alliage de vitesse et de puissance, que réserve la machine des Sharks à l’ASM ?Ce samedi, Clermont joue une partie de sa saison sur Stoop face aux Sharks. Les Auvergnats sont très mal embarqués en Top 14 et ne verront sans doute pas les phases finales. Cette demie de Challenge Cup face à la franchise sud-africaine représente donc leur unique occasion de briguer un titre cette saison. Un succès qui pourrait aussi leur ouvrir les portes de la Champions Cup l'an prochain.

Cela fait un peu plus d'un an que Christophe Urios a pris les commandes de l'ASM. Et l'on sent encore une équipe qui se cherche. Si le technicien a mis sa pâte sur l'équipe et sa stratégie, il n'a véritablement pas encore fait de Clermont un prétendant au titre. Pour cela, il a besoin de façonner les joueurs et de choisir ceux qui pourront répondre à ses attentes. "Je n’ai pas encore fait ce que j’avais envie de faire à Clermont, mais je viens d’arriver", expliquait-il cette semaine sur les ondes de Sud Radio.

J’aime la règle des trois tiers

Débarqué en Auvergne en janvier 2023, il n'a participé qu'à un seul recrutement estival. Mais il sait parfaitement ce dont il a besoin en termes de moyens humains pour parvenir à ses fins. "J’aime la règle des trois tiers avec un tiers de joueurs confirmés, solides au poste et internationaux si tu peux. Et le top, c'est qu'ils soient JIFF." La perle rare que tous les clubs s'arrachent. C'est ainsi que Clermont a jeté son dévolu sur les Grenoblois Montagne (23 ans, pilier) et Massa (20 ans, talonneur) ou encore le Catalan Lotrian (23 ans, pilier).

"Ensuite, le deuxième tiers, c'est le coeur des joueurs : les 21 – 30 ans, les mecs qui vont faire l’effectif. Et après il y a ce troisième tiers qui est séparé en deux : soit des jeunes sur lesquels tu veux faire un pari, ou alors c'est des mecs que j'appelle les mecs du ruisseau. Ils sont un peu sortis contexte, ils sont en difficulté parce que blessés ou parce qu’on ne compte pas sur eux."

On trouve ainsi dans le recrutement de l'ASM un joueur comme Lucas Tauzin (26 ans) ou encore le Parisien Kylan Hamdaoui (30 ans), tous deux à la relance et en quête d'un nouveau défi ou de temps de jeu. Ce qu'Urios cherche avant tout, ce sont des rugbymen qui en veulent et n'abandonnent pas malgré les obstacles.

Quand t'arrives à t'appuyer sur des mecs qui ont cet état d'esprit, tu peux aller à la guerre avec eux. Tu vas au bout du monde. Des mecs comme ça, j'en ai connu partout. Je peux citer Julien Caminati, Thibault Lassalle, je peux t'en citer 100 000 et j'ai besoin de ça." Et c'est pour cela qu'il a fait venir Benjamin Urdapilleta à Clermont.

L'entraîneur l'avait déjà emmené dans ses bagages lorsqu'il avait quitté Oyonnax pour Castres. Il regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait venir à l'UBB en 2019. "Je ne l’ai pas fait venir pour ne pas mettre de l’ombre à Matthieu Jalibert et je l’ai regretté." Il comptait donc sur lui et son expérience à l'ASM. Malheureusement, l'Argentin a souvent été blessé.

Malgré tout, il n'en reste pas moins un compétiteur dont le vécu est un atout dans le vestiaire. "J'ai toujours besoin de ces mecs qui sont dans le dur, qui ont besoin d'être relancés et qui ont besoin d’avoir un coup de main. J’aime les mecs comme ça parce que lorsque tu arrives à matcher avec eux, tu vas au bout du monde". Espérons pour Urios et Clermont qu'ils iront déjà au bout de la Challenge Cup. Et cela passe par une victoire samedi face aux Sharks.