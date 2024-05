VIDÉO. Malgré la défaite cruelle face aux Sharks, l’Europe a une nouvelle fois galvanisé le Grand Peceli Yato

Avec la facilité déconcertante qui le caractérise, Peceli Yato a réalisé un match 4 étoiles contre les Sharks. Qui méritait récompense…

C’est l’histoire d’un gars qui doit parfois "être plus dur", selon les mots de son manager Christophe Urios. Il est vrai qu’à Clermont et d’autant plus depuis l’arrivée de l’ancien talonneur à la tête du club, le Fidjien de Sigatoka la joue par moment un peu trop facile, s’éteint trop souvent peu à peu, lorsque l’adversité bat son plein.

Yato/Kremer/Lee : l'ASM possède-t-elle la 3ème ligne la plus impressionnante du Top 14 ?

Pourtant, quand le Fidjien décide de s’y filer, comme on dit, ils sont peu nombreux à lui arriver ne serait-ce qu’à la cheville. Surpuissant, rapide, capable de passer les bras, on ne présente plus les qualités de l’îlien de 31 ans.

Face aux Sharks, en demi-finale de Challenge Cup le dit Yato a - dans la lignée de ses prestations ces derniers temps - une nouvelle fois été monstrueux. Déjà auteur d’un doublé en quart contre l’Ulster, le 3ème ligne international n’a cette fois pas marqué, mais fut tout de même décisif.

RESUME VIDEO. Fin amère au Stoop : Clermont s'incline d'un souffle malgré le doublé de Jurand

Comme sur cette percée d’emblée où il faisait valoir des aptitudes de 3/4 centre en débordant Ox Nche sans trop sourciller, avant de parfaitement servir son ailier Joris Jurand qui allait à dame. Ensuite, toute sa première période fut de la même intensité. En attaque, il a multiplié les charges pour venir agresser et fatiguer cet épais premier rideau des Sharks, tout en libérant de nombreux ballons après contact pour permettre la continuité du jeu et faire courir Etzebeth, Mbonambi et consorts.

Et alors qu’on le sait parfois s’économiser en défense dans ce type de match pour garder du jus ballon en main, il fut cette fois tout aussi énergique sans la gonfle. A son crédit, plusieurs plaquages appuyés, lui qui remué de la barbaque sud-africaine toute l’après-midi.

Dommage pour l'ASM qui devait clairement gagner ce match, l'indiscipline coute cher (à la mi-temps le match doit être plié). L'homme du match Yato qui a mis systématiquement l'ASM dans l'avancé, quand il est épargné par les blessures il est injouable 💪💪



#YellowArmy #SHAvASM pic.twitter.com/95Uo5a0X33 — Yann UBB LG (@tuisovaubb) May 5, 2024

Avant d’initier un contre-ruck à la 52ème minute, très proche de provoquer le triplé de Jurand, après une éjection rapide de Jauneau. Bref, une prestation XXL qui méritait récompense à l’issue de ce match, finalement terminé sur une défaite rageante, frustrante et imméritée pour Clermont.

VIDEO. Top 14. Yato conclut avec vélocité la sublime action de 80m de Clermont face à Toulon !

Qui néanmoins, peut voir venir sur cette fin de saison Top 14, au vu du niveau affiché au Stoop de Londres, samedi dernier. Avec Yato en fer de lance…