RESUME VIDEO. Fin amère au Stoop : Clermont s'incline d'un souffle malgré le doublé de Jurand

L'ASM Clermont s'incline d'un souffle, 31-32, face aux Sharks en demi-finale de l'EPCR Challenge Cup, un match plein de rebondissements.

À l'issue d'un affrontement spectaculaire, l'ASM a vu ses espoirs de finale s'évaporer, s'inclinant de justesse 32-31 face aux Sharks lors de la demi-finale de la Challenge Cup. Ce duel, disputé sur la pelouse du Twickenham Stoop, a été marqué par un scénario aussi palpitant qu'incertain jusqu'à la dernière seconde.

Les premières minutes ont vu les Sharks poser leur empreinte, Siya Masuku ouvrant le score par une pénalité. Mais les Auvergnats ont rapidement réagi. L'ailier Joris Jurand, magnifiquement servi par Peceli Yato, a traversé la défense pour inscrire un essai, mettant ainsi Clermont en tête.

Siya Masuku, impeccable, a permis aux Sud-Africains de reprendre l'avantage grâce à son adresse au pied. Pourtant, Clermont n'a pas tardé à répondre, chaque pénalité d'Anthony Belleau creusant l'écart, jusqu'à mener 28-18 à la pause grâce une troisième réalisation de Newsome.

Le second acte a commencé sur les chapeaux de roues pour l'ASM, une pénalité de Belleau consolidant leur avance. Mais la dynamique du match a changé lorsque Bautista Delguy a reçu un carton jaune, offrant aux Sharks l'opportunité de revenir dans la partie. L'essai de Vincent Koch a ravivé les espoirs des Sharks.

Malgré une infériorité numérique temporaire, les Sharks ont trouvé un second souffle. L'ailier Makazole Mapimpi, après un excellent travail de Lukhanyo Am, a marqué l'essai qui allait finalement sceller le sort du match, avec une transformation réussie par Masuku.

Les mots de Giorgi Beria après le match résonnent comme le reflet d'une déception palpable : une lutte acharnée qui aurait pu basculer en faveur de Clermont. "On savait qu'il fallait les prendre devant et c'est ce qu'on a réussi à faire, mais on leur offre 15 points sur pénalité en première période. On le paye à la fin."

Clermont, malgré une performance mémorable, s'incline et voit les Sharks avancer vers leur première finale. Un match qui a marqué cette saison 2023/2024 de Challenge Cup pour son intensité et son dénouement haletant, laissant les supporters auvergnats entre fierté et amertume.

RUGBY. CHALLENGE CUP. Clermont échoue d'un rien, les supporters dégoûtés par une énième défaite d'un point