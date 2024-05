RUGBY. CHALLENGE CUP. Clermont échoue d'un rien, les supporters dégoûtés par une énième défaite d'un point

Dans une demi-finale palpitante de la Challenge Cup, Clermont s'incline contre les Sharks malgré une performance héroïque, laissant échapper une place en finale.

Clermont affrontait les Sharks ce samedi en demi-finale de la Challenge Cup.

Raka et Moala forfaits, ça réduit un peu plus les proba de victoire face à 50% des Boks ! Pauvre petite équipe de Top 14 jouant le maintien que nous sommes #SHAvASM — Florian P. (@deuuuv) May 4, 2024

#shavasm



Le stoop ce sont plutôt de bons souvenirs en Challenge 😃



Mais qui commencent à dater 😔 May 4, 2024

Après une première pénalité des Sharks, c'est Clermont qui a marqué le premier essai.

C’est bien joué ! Pourvu que ça dure ! #SHAvASM — Nico0863 (@Nico5163) May 4, 2024

Oh ouiii kilébô cet essai #SHAvASM — Dagan_64🇵🇲🇬🇧🇫🇷🇪🇺 (@dagan_64_) May 4, 2024

Peceli pour moi tu auras toujours 20 ans ❤️#SHAvASM #SHAASM — Cyp (@SprinterEmerite) May 4, 2024

3 fautes évitables… si tu veux gagner faut vraiment éviter ça surtout quand t as pas raka et moala #SHAvASM — FCGB (@FCGB89900832) May 4, 2024

Faut arrêter de jouer au pied !!! (ou se mettre au foot) #SHAASM #SHAvASM — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) May 4, 2024

Poussés à la faute, les Clermontois ont concédé des points trop facilement.

Grosse équipe des Sharks, avec plusieurs champions du monde. Ça va être dur, mais on peut le faire ! 💛💙 #SHAvASM — Matthieu Moal🐝🇪🇺 (@Matthieu_M63) May 4, 2024

4 pénalités en 12 minutes, du déchet au pied et sur les ballons haut, absences prejudiciables de Moala et Raka pour franchir… heureusement que Yato est là 😅 #SHAvASM #yellowarmy — Jérémy Daumard (@JDaumard) May 4, 2024

Juraud s'est offert un doublé à la 20e.

Jurand s'est bien rattrapé après avoir mangé la feuille au départ de l'action #SHAvASM — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) May 4, 2024

La défense pas terrible des 2 côtés : bcp d'espace chez les sudafs et de l'indiscipline à Clermont. #SHAvASM — ptimayovergnat 🏉🤘 💉💉💉 (@ptimayovergnat) May 4, 2024

C est trop… franchement Clermont va falloir régler ça. C est pas possible d en faire autant 🤦🏻 #SHAvASM — FCGB (@FCGB89900832) May 4, 2024

Belle faute débile bien joué Kremer #SHAvASM — Тhib 🇫🇷 (@thib_mcl) May 4, 2024

Malgré tout, Clermont a inscrit un 3e essais par Newsome.

Dès qu'on attaque, c'est essai !! Corriger l'indiscipline et ça passera!! #SHAvASM — ptimayovergnat 🏉🤘 💉💉💉 (@ptimayovergnat) May 4, 2024

Ils ne sont franchement pas bons en défense, dès que les jaunards alignent 3 passes ils sont dépassés, plus qu'à régler ces problèmes de discipline. #SHAvASM — Ju' (@nanard_dupond) May 4, 2024

C'est dommage hein, 18-22, sans l'indiscipline, sachant que les Sharks n'arrivent pas à passer, on en serait à 0-22 ... #SHAASM #SHAvASM — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) May 4, 2024

Entre l'indiscipline et les jeux au pied à la con, si l'ASM perd, ce sera surtout a cause de ... L'ASM #SHAASM #SHAvASM — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) May 4, 2024

Pourquoi Clermont ne joue pas comme ça en top14 parce que sa joue bien la malgré l’indiscipline. #SHAvASM — pescayre (@Pescayre31) May 4, 2024

On vient juste de plier la mêlée championne du monde #SHAvASM pic.twitter.com/Ei6btfCyhY — Gregington (@jaunardy) May 4, 2024

Aux citrons, les Clermontois avaient 10 points d'avance (18-28).

Première mi-temps intéressante, les Jaunards ont la sympathie de faire un max de fautes pour que les Sharks ne soient pas trop largués ... 18-28 (ou 0-28 sans les fautes des clermontois), les sudafs n'y sont pas !!! #SHAASM #SHAvASM — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) May 4, 2024

On se rend compte qu'on sort à +10 en ayant été si indiscipliné ?! Quelle dinguerie. Cette équipe fait plaisir à voir quand elle a cette envie. #SHAvASM — Ju' (@nanard_dupond) May 4, 2024

Quand on fait des passes et qu’on met un peu de vitesse c’est quand même très intéressant !!!#SHAvASM — Sporting Club Auvergnat (@SAuvergnat) May 4, 2024

#SHAvASM Les progrès au pied d'Anthony Belleau depuis la saison passée sont considérables. La confiance, ça vous change un homme 💪🏼 🟡🔵 #YellowArmy — Elie Walther (@ElieWalther) May 4, 2024

Offensivement c'est le Clermont de 2018/2019 là #SHAvASM — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) May 4, 2024

Bien tenté ce drop !!! Dommage il ne passe pas ... (oui, j'aime le drop) #SHAASM #SHAvASM — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) May 4, 2024

Clermont semblait en contrôle dans ce match.

Svp dite moi que les sharks font exprès d’être nul comme sa #SHAvASM — Wizor (@wizorfnbr) May 4, 2024

On a pas converti les quelques possibilités qu’on avait et là on va avoir la vague maintenant attention #SHAvASM — Pierre Arnaud (@PierreArnaud25) May 4, 2024

On a pas converti les quelques possibilités qu’on avait et là on va avoir la vague maintenant attention #SHAvASM — Pierre Arnaud (@PierreArnaud25) May 4, 2024

L'ASM a joué à 14 après le jaune de Delguy.

Et les mecs qui roulent plusieurs fois on en parle… Putin voilà on va se faire peur mnt a 14 et en ayant rater des occasions #SHAvASM — Pierre Arnaud (@PierreArnaud25) May 4, 2024

La mêlée qui se fait enfoncer pas pénalisée, dans la foulée carton jaune pour en avant volontaire, pour le coup là on sait respecter la règle, 2 joueurs qui rampent dans la même action qui va a l'essai. Ça fait beaucoup. #SHAvASM — Ju' (@nanard_dupond) May 4, 2024

MAIS IL JOUE PAS LE BALLON LE SUDAF #SHAvASM — Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) May 4, 2024

La comédie continue.

Espérons que ça finissent pas en drame.

#SHAvASM — Lucas  (@L_u_ca_s_) May 4, 2024

Mais elle est où la couverture, quelle blague. #shavasm — Gervais Marteau ⭐⭐ (@GervaisMarteau) May 4, 2024

Les Sharks ont pris l'avantage à 14 contre 15.

Mapimpi c'est ultra fort, mais on parlera longtemps - à raison - de Pearce qui n'accorde pas l'essai de pénalité si l'ASM perd de peu #SHAvASM — Deux nids (@Denssss31) May 4, 2024

14-3 en seconde période ... Là, les clermontois vont pouvoir regretter leur taux d'indiscipline de la première période ... 32-31 ... Suspense !!! #SHAASM #SHAvASM — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) May 4, 2024

Reste 5 min, on dirait que les jaunards n'y sont plus bordel !!! #SHAASM #SHAvASM — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) May 4, 2024

Si Belleau a encore un drop de la gagne en magasin comme comme à Toulon c'est maintenant que ça se passe siouplait.#shavasm pic.twitter.com/YhtVbJOu0w — CharlesHenri Fondras (@CHFondras) May 4, 2024

L'essai de pénalité non accordé va faire parler... #SHAvASM — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) May 4, 2024

Ça va se finir sur un grattage 4 appuis 👌 #SHAvASM — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) May 4, 2024

Ce sont finalement les Sharks qui iront en finale.

Très beau match.



Mais c’est l’indiscipline chronique de l’ASM qui tue le match. 18 points donnés bêtement. Et à la fin… ça coûte super cher. #SHAvASM — Jean Becker (@Beckerjean) May 4, 2024

L'arbitrage de la 40eme à la 70eme aura été très mauvais mais Cerlmont peut s'en vouloir énormément. 18 points DONNÉ en 1ere mi-temps. Et des choux catastrophique les 10 dernières minutes. Dommage #SHAvASM — Mathias ST🔴⚫ (@Mathias31_ST) May 4, 2024

Clermont nous fait une Clermont... Vraiment dommage car ils donnent tout mais font des fautes qui leur coûtent le match 😓 #SHAvASM — EtienneB. (@EtienneBub) May 4, 2024