En pleine furia catalane, l'USAP peut-elle vraiment se qualifier pour les phases finales du TOP 14 ?

L'USAP reste sur 5 victoires consécutives et a désormais bouleversé ses plans de fin de saison grâce à sa victoire à Montpellier. Jusqu'aux barrages du Top 14 ?

"Notre masse salariale va progresser". C'est en ces mots forts que le président de l'USAP François Rivière marquait une récente interview pour le Midi Olympique. Car si l'USAP se bat avec ses moyens et fait les choses intelligemment, ne nous leurrons pas : l'argent demeure toujours l'un des nerfs de la guerre en Top 14.

VIDÉO. TOP 14. Furia Catalana on fire, les supporters de l’USAP ont enflammé Montpellier avant le match !

Reste que le club catalan, 13ème budget du Top 14, mène la vie dure à toutes les grosses cylindrées de notre championnat, en ce moment. Malgré son effectif dépourvu de stars (mais qualitatif), l'USAP pratique un jeu résolument offensif (67 essais marqués, 4ème meilleur total) et semble dôté d'un mental d'acier, en 2024.

Les hommes de Franck Azéma restent en effet sur un série exceptionnelle de 5 succès consécutifs en Top 14, qui les fait désormais pointer à 2 longueurs du Top 6. Avec 3 points d’avance sur leurs premiers poursuivants, Castres et Pau.

Top 14. L’USAP est renversante : Azéma et ses hommes, un caractère inébranlableMieux, à la force des bras, les Catalans cumulent même 8 victoires en Top 14 en 2024 : seuls les deux premiers, le Stade Français et le Stade Toulousain, font aussi bien sur le période. Fort.

À 4 journées de la fin, et alors que le calendrier à venir s'annonce peut-être plus favorable que celui de ses concurrents directs du moment (La Rochelle, Toulon, Castres, Pau), c'est tout le peuple catalan qui peut s'éprendre à rêver.

TRANSFERT. TOP14. Ambitieuse, l’USAP va-t-elle réussir à convaincre cette PÉPITE de ProD2 au pied d'or ?Mais les coéquipiers de Posolo Tuilagi savent aussi d’où ils viennent, eux qui - après un access match joué contre Grenoble l’an dernier - ont dû faire avec un début de saison catastrophique et pointaient encore à la lanterne rouge aux prémices du mois de novembre.



Ainsi, la prudence reste de mise dans les vestiaires d’Aimé-Giral, pour l'heure. Même si l’ADN catalan a toujours eu plus de molécules fougueuses que sages…