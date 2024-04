Top 14. L’USAP est renversante : Azéma et ses hommes, un caractère inébranlable

Vainqueur du MHR dans l’Hérault, l’USAP a montré qu’elle avait faim de résultats et d’une fin de saison en apothéose.

Petit poucet deviendra grand. Alors, certes, l’USAP est un club champion de France de première division à quatre reprises, mais sa forme des dernières années ne laissait penser à aucun moment à une course à la phase finale. Toujours séduisants dans leur jeu offensif, les Catalans ont ajouté la rigueur qui leur manquait et une solidité inébranlable à domicile.

Le maître Franck Azéma

Premièrement, l’USAP a changé de dimension cette saison. Un timing qui correspond à l’arrivée de Franck Azéma à la tête des Arlequins. Avec Clermont, le manager a très bien connu ses échéances à suspens de fin de saison. Sans grand doute, il parviendra à trouver les mots pour mobiliser ses troupes, par son expérience, mais tout ne se joue pas là.

En effet, Franck Azéma a su conserver les qualités offensives de son groupe, déjà aperçues sous l’ère de Patrick Arlettaz. À cette vigueur, il leur a ajouté une discipline certes perfectible, mais bien meilleure qu’auparavant, ainsi qu’une résilience à toute épreuve.

Encore visible à Montpellier, le groupe de l’USAP a d’abord été mené, avant de revenir au score en fin de match. Le tout, sans paniquer. Après la rencontre, il a confié ceci en conférence de presse, selon des propos relayés par L’Équipe : “Le rugby est un jeu de pression, on a réussi à l'absorber en première période et à l'imposer en deuxième.”

L’USAP ou à qui joue le plus ?

Une chose qui s’observe souvent avec les matchs des Catalans, c’est qu’il est rare de s’ennuyer devant son écran, encore plus quand on se trouve dans le stade. Si l’USAP a fréquemment tenté de gérer intelligemment ses matchs à l’extérieur, avec des victoires un peu plus étriquées, cela passe au second plan à Aimé Giral.

Biberonnée à l’instinct et à la furia catalane, les Sang et Or envoient du jeu de toutes parts quand ils sont devant leur public. Sixième équipe du Top 14 à domicile, ils culminent à presque 30 points inscrits par match en moyenne.

En parallèle, l’USAP n’est que la 10ᵉ équipe à avoir gagné le plus de mètres cette saison, ainsi que l’une des pires défenses et touches du championnat. Pour pallier cela, les Catalans sont la quatrième équipe marquant le plus d’essais en Top 14 (67) et battant le plus de défenseurs (502). À force de répondre au feu par le feu, l’USAP est proche de l’exploit.

