Top 14. Azéma veut “franchir un palier” avec l’USAP et s’en donne les moyens

Du côté de Perpignan, Franck Azéma, son staff et la direction veulent échapper au bas de classement du Top 14 connu les deux dernières saisons.

Perpignan est une ville de rugby, l’USAP est le cœur de sa passion. Pour faire vivre cette folie sang et or à travers les résultats du club, la direction a fait venir un connaisseur en la personne de Franck Azéma. Ancien joueur et entraîneur de l’écurie catalane, il arrive au pied des Pyrénées et de la Méditerranée avec des ambitions.

Dans un article du Midi Olympique paru ce vendredi 21 juillet, il explique que lui et le Président de l’USAP veulent impulser une nouvelle ambition au club. Pour y parvenir, il affirme vouloir conserver les volontés offensives du XV, mises en place par Patrick Arlettaz. Pour “cultiver cet état d’esprit”, Franck Azéma détaille ainsi les mesures prises au club pour conserver l’identité de jeu, tout en améliorant les résultats :

Je sais qu’il y a une attente terrible après les résultats de la saison dernière. On a discuté avec le Président Rivière de cette nécessité de grandir et de franchir un palier supplémentaire et il a tenu parole sur ses engagements notamment sur le salary cap qui augmente et bataille face à la concurrence. On a envie de donner les moyens au public d’être encore plus fier de leur équipe. On a effectué un recrutement cohérent à l’intersaison, à nous de valider tout ce qui est en train de se mettre en place.”

Azéma, retour aux sources après les sommets

Auparavant, la carrière de Franck Azéma en tant qu’entraîneur a souvent été couronnée de succès. À chacun de ses passages dans un club professionnel, ce dernier a quitté son poste avec un titre en poche. Franck Azéma est l'entraîneur en chef de l'ASM Clermont Auvergne de 2014 à 2021. Sous sa direction, l'équipe a remporté le titre de champion de France en 2017 et a une Challenge Cup en 2019.

Au printemps 2023, il est à la tête du RCT aux côtés de Pierre Mignoni et permet au club varois de remporter une Challenge Cup. Lors de son premier passage dans le staff de l’USAP, il avait remporté le titre de Champion de France de Top 14 2008-2009. Il occupait alors le poste d’entraîneur des arrières.

Bien évidemment, cette cuvée 2023-2024 de l’USAP ne prétend pas à un titre en fin de saison. Néanmoins, l’arrivée et le discours de Franck Azéma promet une volonté de retour à un meilleur niveau le plus vite possible. Il reste à voir si les moyens demandés par Franck Azéma et mis en place par la direction sont bel et bien au niveau. Affaire à suivre…

