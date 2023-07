RUGBY. TOP 14. L’USAP protège son chouchou et annonce la ‘‘prolongation ferme’’ de Posolo Tuilagi

Le Président de l’USA Perpignan a affirmé que le deuxième ligne Posolo Tuilagi resterait au club jusqu’en 2026.

Il a été l’une des principales attractions de la fin de saison de Top 14 et de la Coupe du monde U20 remportée par les Bleuets ce 14 juillet au Cap. Sur ces réseaux sociaux personnels, le Président de l’USAP François Rivière a rassuré les fans sang et or. Il affirme que le jeune deuxième de 1,92m pour 145kg est lié au club jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Ainsi, le club catalan profitera de la puissance physique de son jeune prodige pendant encore trois saisons. Une bonne nouvelle pour les artères et ventricules des Perpignanais qui sécurisent un atout précieux pour s’assurer le maintien en Top 14 dans le futur.

Via son compte Facebook, le président du club champion de France en 2009 souligne cette nouvelle par un message de circonstances :

Chers amis, chers supporters de l’USAP Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la France est championne du Monde des moins de vingt ans et aujourd’hui, je suis très heureux et très fier de vous annoncer la prolongation ferme du contrat de Posolo TUILAGI avec l’USAP jusqu’à 2026 ! Arrivé à l’USAP dès l’âge de 6 ans, ce pur produit de notre formation et véritable espoir du rugby français continuera à défendre nos couleurs pour les 3 prochaines saisons ! Posolo, merci pour ta confiance et félicitations pour ce titre de champion du monde des U20! Bravo à tous les éducateurs, entraîneurs, encadrement, dirigeants, bénévoles qui l’ont accompagné pendant son parcours ! C’était pour Franck Azéma, Bruno Rolland et moi-même un objectif important à conclure maintenant. Toute mon amitié et ma reconnaissance à Henri (Tuilagi, son père) et toute la famille de Posolo pour leur confiance renouvelée à l’USAP. Visca Usap

Âgé de seulement 18 ans, le colosse arrivé en France à l’âge de 3 ans impressionne. Avec Perpignan, il cumule 16 feuilles de matchs toutes compétitions confondues. Comme un symbole, il était à la conclusion d’un essai décisif pour le maintien des Catalans, à l’occasion de l’Access Match face à Grenoble le 3 juin dernier.

