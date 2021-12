RUGBY. Top 14. Le Racing 92 pourrait très bien privilégier le huis clos !

Le Racing 92 serait en train de se poser la question de jouer ses matchs à domicile à huis clos, au vu de la jauge de 2000 personnes imposée par l'État.

En voilà une annonce pour le moins surprenante ! Alors que le gouvernement français a annoncé en début de semaine le retour des jauges pour tout rassemblement sportif à partir du 3 janvier, le Racing 92 pourrait lui décider de jouer ses matchs... à huis clos ! C'est en tout cas ce que nous rapporte Le Figaro aujourd'hui. Pourquoi me demanderiez-vous ? Et bien tout simplement parce que, contrairement aux autres clubs du Top 14, le Racing possède lui une arène couverte. Ce petit détail fait que la jauge autorisée n'est plus de 5000 personnes, mais de 2000 personnes.

Top 14. ANALYSE. Qu'est-ce qui cloche au Racing 92 ?Toujours selon le Figaro, le Racing aurait demandé à la préfecture des Hauts-de-Seine une jauge de 5000 personnes, comme le reste des clubs du championnat. Si la requête était refusée, les dirigeants des Ciels & Blancs devraient donc bel et bien opter pour l'option du huis clos, afin de limiter au maximum les pertes financières. En effet, en raison de frais fixes de fonctionnement très élevés, la jauge de 2000 personnes ferait perdre au Racing 02 pas moins de 100 000 euros par rencontre ! Une source interne au club aurait par ailleurs confié au Figaro que "toutes les pistes sont envisagées".

Top 14. JIFF. Le Racing meilleur élève, Biarritz bon dernierNéanmoins, les dirigeants du Racing sont à l'affût de l'amendement qui sera débattu la semaine prochaine au Parlement. Ce dernier consisterait à appliquer des jauges proportionnelles à la capacité des enceintes. Un amendement qui, s'il était voté, permettrait au Racing d'accueillir 10 000 personnes dans son stade : "Il est question de 30 à 40% ce qui, vu la capacité du stade en configuration match - 30 000 spectateurs – pourrait nous permettre d'en accueillir 10 000 en toute sécurité". Le doute plane donc, et il faudra tout d'abord attendre la réponse de la préfecture du 92 pour y voir plus clair. Pour rappel, La Paris La Défense Arena a une affluence moyenne de 14 000 spectateurs (hors période COVID).

