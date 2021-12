Top 14. ANALYSE. Qu'est-ce qui cloche au Racing 92 ?

8ème après le match face au CO, le Racing semble en perte de vitesse ces derniers temps, et peine à redresser la barre.

Les saisons de Top 14 sont très longues, et il est normal que chaque club traverse à un moment donné, une mauvaise passe. C’est notamment le cas du Racing, qui n’y arrive plus depuis quelques semaines. 8ème au lendemain de la dernière journée de championnat, les hommes de Laurent Travers ne sont néanmoins pas largués d’un point de vue comptable (à seulement 4 points du 6ème, Castres). Et pourtant, de nombreux facteurs semblent assez inquiétants, d’autant plus que les concurrents directs aux Ciels & Blancs reviennent fort. Alors, qu’est-ce qui cloche au Racing ?

Après un début de saison plus que correct, le Racing fait du sur place, avec notamment trois défaites d'affilée. De mauvais résultats qui peuvent s’expliquer par les nombreuses blessures qui ont atteint l’effectif francilien. Privé de deux numéro 9 (Iribaren et Le Garrec), le Racing doit également faire sans Fabien Sanconnie, tous blessés de longue durée. Ajoutez à cela de nombreux pépins (notamment Pesenti, Fickou ou encore Chat), et vous comprenez mieux les difficultés des coéquipiers de Machenaud ces dernières semaines. D’autres joueurs comme Vakatawa ou encore Lauret reviennent simplement, et sont donc pour le moment hors-forme. On l’a d’ailleurs vu ce week-end face à Castres, ou Laurent Travers a dû faire appel à quelques espoirs. Un facteur inquiétant, d’autant plus que le calendrier du Racing sera chargé, avec notamment des matchs de Coupe d’Europe face à Northampton et les Ospreys.

Considéré comme l’un des effectifs les plus fournis du Top 14, le Racing 92 semble aujourd’hui bien à la peine. Avec 1 point pris sur les trois dernières rencontres, le champion de France 2016 n’y arrive plus collectivement, mais également individuellement. Les stars sont moins en vue qu’elles ne le devraient, et certains départs comme celui de Jordan Joseph à Pau questionnent, surtout lorsque l’on voit le nombre de blessés au poste de troisième ligne. De plus, les deux seules recrues du Racing à l’intersaison (Pesenti et Volavola) n’apportent pas assez, et certains cadres habituels comme Russell, Imhoff, Le Roux ou encore Kolingar ne font pas leur meilleure saison. Un constat que partage certainement le président Jacky Lorenzetti, qui a déjà recruté Anton Bresler et le champion du monde Trevor Nyakane pour cette saison. Si le premier nommé a joué face à Castres, le second devrait arriver au mois de janvier. Des renforts de poids, qui renforceront un pack du Racing en difficulté depuis le début de saison.

Top 14. La Paris La Défense Arena, cette salle de spectacle où le Racing est tout sauf imprenable !Néanmoins, et comme dit précédemment, le Racing est loin d’être largué au classement. Ces derniers ont encore la possibilité de revenir rapidement dans les 6, d’autant que nous sommes à peine à la moitié du championnat.