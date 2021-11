TOP 14. La tuile pour le Racing : Nolann Le Garrec absent 5 mois !

Alors qu'il marchait sur l'eau en ce début de saison, le jeune Le Garrec s'est luxé l'épaule et sera absent jusqu'en mars-avril. Énorme coup dur pour le Racing.

On l'avait vu sortir à Brive à la mi-temps, ce samedi, sans véritable inquiétude. Bien que touché, Nolann Le Breton paraissait plutôt souffrir d'un coup que d'autre chose. Et pourtant, le verdict est bien plus dur que cela : le Breton souffre d'une luxation de l'épaule et sera absent pour environ 5 mois. Il ne devrait donc être de retour qu'au mois de mars, au mieux.

Une terrible tuile pour le Racing 92, déjà amputé de Teddy Iribaren à la mêlée pour le reste de la saison, et tant le capitaine des U20 performait ces derniers temps. Nul doute que la recherche d'un joker médical doit donc déjà être actée dans les Hauts-de-Seine, même si le Racing y songeait déjà pour pallier les absences longues durée de Sanconnie et Pesenti, et ne pourra donc pas faire n'importe quoi...