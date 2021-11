Top 14. JIFF. Le Racing meilleur élève, Biarritz bon dernier

Le Racing est actuellement en tête du classement des JIFF alignés après 9 journées. Biarritz de son côté ferme la marche avec à peine un peu moins de 15 JIFF.

Après neuf journées de Top 14, voici un premier indice sur les bons élèves au niveau des JIFF (joueurs issus de filières de formation). Le Racing 92 a dévoilé le classement provisoire sur son site officiel grâce aux données de All Rugby. Les Franciliens, premiers au cours de la saison passée, se placent de nouveau en tête avec une moyenne de 20 JIFF par matchs. Derrière, suivent Clermont avec 18,78 alors que le LOU et et l'UBB complètent le podium à égalité avec 18,56 JIFF.

En revanche, Biarritz ferme la marche avec seulement 14,67 de JIFF en moyenne par match, alors que l'USAP et Toulon devancent les Basques (15,22 et 15,33). Pour rappel, les clubs de Top 14 sont obligés d'aligner une moyenne de 16 JIFF par match sur l'ensemble de la saison. Dans le cas contraire, ils s'exposent à une sanction de la LNR. Pour rappel, ce quota passera à 17 lors du prochain exercice, puisque initialement prévu pour cette saison 2021/2022, il a finalement été repoussé d'une année.

Classement JIFF :

1/ Racing 92 : 20

2/ Clermont : 18,78

3/ UBB-LOU : 18,56

4/ Toulouse : 18,22

5/ Montpellier-La Rochelle : 17,11

6/ Brive : 16,89

7/ Pau : 16,78

8/ Stade Français : 16,11

9/ Castres : 15,78

10/ Toulon : 15,33

11/ Perpignan : 15,22

12/ Biarritz : 14,67