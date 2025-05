TOP 14. Le Racing ne va pas à Toulouse pour les tapas, mais attention à l'indigestion : ''ni débat ni discussion''

Pas de Champions Cup pour Toulouse ? Mauvaise nouvelle pour le Racing. Les Rouge et Noir sont concentrés, affûtés, et attendent les Franciliens de pied ferme.

Le Racing 92 s’apprête à jouer une grande partie de sa fin de saison. Et les Franciliens auraient peut-être préféré se déplacer partout ailleurs qu'à Toulouse. Ce dimanche, les Ciel et Blanc défient un Stade Toulousain en pleine bourre en Top 14 malgré l'élimination en Champions Cup. Un choc aux allures de crash-test, que Patrice Collazo anticipe avec lucidité et franchise. « Le warning clignote un peu plus fort », reconnaît le technicien francilien via le Midi Olympique. TOP 14. 102 points inscrits en 2 matchs, Toulouse vise l’écrasement total : les records vont tomber !

"Il faudra rivaliser dans l’investissement, la vitesse, le rythme"

Face à l’armada rouge et noire, le Racing sait qu’il ne pourra pas débarquer la fleur au fusil. « Si on va là-bas en demi-teinte, il n’y aura ni débat ni discussion », prévient Collazo. L’ancien pilier, qui connaît la maison toulousaine pour y avoir souvent croisé le fer avec différents clubs, annonce un match où l’intensité sera maximale : « Ce sera un match rapide, avec énormément de rythme. »

Pour se préparer, les Racingmen ont mis l’accent sur la mobilité, la réactivité, la capacité à tenir le ballon sous pression. Mais le coach insiste : « Ce qui m’intéresse, c’est le comportement qu’on aura et ce qu’il y aura à ressortir, dans l’état d’esprit et le contenu technique. »

Toulouse : un modèle de polyvalence

Collazo ne tarit pas d’éloges sur l’adversaire du week-end. Il admire notamment, via La Dépêche, la capacité du Stade à aligner des "couteaux suisses de luxe" comme Mallía, capable de jouer arrière, ailier ou ouvreur sans perdre en efficacité : « Ce n’est pas le mec qu’on met sur le banc pour dépanner. C’est le mec qui joue et qui couvre tous les postes. » TOP 14. Toulouse sans Ntamack, Ramos, Kinghorn... et Cros, le champion à l'épreuve des blessuresLa polyvalence, à Toulouse, c’est une philosophie. Une culture du jeu héritée de longues années de formation et d’exigence collective : « À Toulouse, il faut être indiscutable à un poste pour être un vrai polyvalent », analyse Collazo pour Actu.fr.

Un match qui sent la poudre

Entre un Racing encore en rodage mais en progression, et un Stade Toulousain qui a fait du Top 14 sa priorité, le duel promet des étincelles. D’autant plus que le Stadium sera plein, et que la pression monte. « Quand on est compétiteur, un tel match attise quelque chose », résume Collazo pour le Midol.

Les Racingmen ont également une revanche à prendre par rapport au match aller perdu 21 à 17. Une rencontre où Toulouse, malgré une composition très solide, avait été bousculé dans le second acte avec deux essais de Tarrit et Joseph. Mais qui avait finalement tourné à l'avantage des visiteurs sur une réalisation de Merkler en fin de partie. Top 14. ''42 joueurs à disposition'', le Stade Toulousain très bientôt entre les mains de Galthié

Une rencontre très certainement riche d'enseignements. Mais tandis que les Racingmen glissaient vers le bas du classement, le Stade s'imposait dans les premières places. Déjà qualifié pour les demies, les Rouge et Noir entendent bien terminer la saison loin devant. Les hommes de Collazo seront-ils en mesure de contrecarrer leurs plans ? Le technicien de finir avec sagesse via Actu.fr : « Pour un gros match, il faut deux équipes. » À ses joueurs d’en être.