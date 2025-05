TOP 14. Toulouse sans Ntamack, Ramos, Kinghorn... et Cros, le champion à l'épreuve des blessures

Nouveau coup dur pour Toulouse : après Ntamack, c’est au tour de François Cros d’être mis au repos pour commotion. Ramos est toujours forfait.

Le choc face à Toulon au Vélodrome a laissé des traces. Déjà privé de Romain Ntamack, sorti sur protocole commotion, le Stade Toulousain devra aussi faire sans François Cros, également touché à la tête, selon L'Equipe. Le troisième ligne international ne sera pas aligné ce samedi 17 mai face au Racing 92 en Top 14.

Cros, Ntamack, Ramos : l’infirmerie se remplit

Cros rejoint donc Ntamack en protocole de gestion des commotions. Un coup dur pour Toulouse, alors que Thomas Ramos est toujours forfait pour cette 24e journée.

Et ce n’est pas tout : Matias Remue, contraint de sortir après seulement douze minutes contre Toulon, et remplacé par Barassi, souffre d’une entorse à la cheville et sera absent plusieurs semaines, selon nos confrères du Midi Olympique.

Autre mauvaise nouvelle, Léo Banos, en vue ces dernières semaines, s’est blessé à la cheville lors d’une séance à Ernest-Wallon. Le verdict est tombé : entorse, et environ trois semaines d’arrêt.

Mauvaka opéré, Kinghorn toujours out

À cela s’ajoute l’absence prolongée de Blair Kinghorn, toujours en phase de réathlétisation pour son genou. Quant à Peato Mauvaka, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un entraînement début mai, il a été opéré ce lundi. Une fin de saison prématurée pour le talonneur tricolore.

Dans ce contexte compliqué, Ugo Mola pourra tout de même compter sur plusieurs retours importants : Juan Cruz Mallía, Jack Willis et Pita Ahki, tous laissés au repos à Marseille, postulent pour la réception du Racing. Un bol d’air nécessaire pour un groupe qui doit gérer l’usure physique à l’approche des phases finales. Top 14. 69 points et un calendrier tendu : ''On apprend… mais c’est dur'', Bordeaux à l’épreuve des deux tableauxAvec une infirmerie qui se remplit et des cadres au repos forcé, Toulouse aborde un virage décisif de sa saison. Mais comme souvent, c’est dans l’adversité que les Rouge et Noir savent se réinventer. Avec une belle avance au classement et une qualification pour les demies déjà validée, ils ont cependant moins de pression sur les épaules que la concurrence.