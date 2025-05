Top 14. 69 points et un calendrier tendu : ''On apprend… mais c’est dur'', Bordeaux à l’épreuve des deux tableaux

L’UBB voulait éviter les barrages, mais la route se complique. À trois journées de la fin, le danger est là. Cardiff approche, mais le Top 14 ne laisse aucun répit.

Au sortir d'une finale de Top 14 où ils n'avaient pas été invités, pour reprendre les mots de Yannick Bru, les Bordelais s'étaient juré de ne plus revivre une telle déculottée. Ils savaient qu'un premier Brennus passerait (presque) forcément par une qualification directe en demie. Et si Toulouse a rempli son contrat. L'UBB n'est pour l'heure pas du tout assurée d'éviter les barrages. Top 14. Ntamack out, Marchand de retour : la composition probable du Stade Toulousain face au Racing 92

Depuis Pau, plus rien : Bordeaux bloqué à 69 points

Ce dimanche, la formation girondine a raté le coche face au MHR. Le déplacement n'avait rien d'une balade de santé même pour une équipe qualifiée pour la finale de la Champions Cup. Surtout que le staff avait largement fait tourner en vue, justement, de ce choc face aux Saints à Cardiff.

Un choix assumé certes, pour permettre de reposer les cadres et de potentiellement remettre en question la hiérarchie. Mais qui voit l'UBB repartir une fois encore avec zéro point. Si bien que leur compteur au classement reste pour l'heure bloqué à 69 unités depuis la 21e journée et le succès à Pau.

On découvre, on apprend et c’est dur de gérer les deux tableaux. (Nicolas Depoortere via le Midi Olympique)

Battus ensuite à la maison par les Rochelais, les Girondins sont plus que jamais sous la menace de Toulon. Des Varois qui auraient d'ailleurs pu leur souffler la deuxième place sans un revers à Marseille face au leader toulousain du championnat. Alors oui, "il n’y a pas mort d’homme non plus", pour citer Nicolas Depoortere via Sud Ouest. Mais il y a quand même une petite urgence.

"On doit grandir là-dessus. On se complique cette fin de saison en Top 14, il faudra bien finir sur les trois matchs qui restent". Pas vraiment le choix puisque l'UBB ne possède que deux longueurs d'avance sur le RCT. Et ça commence dès ce samedi face à Castres, une équipe revancharde (défaite 3-13 à l'aller, NDLR.) qui joue aussi la qualification pour les phases finales, avant un déplacement décisif à Mayol.

Deux réceptions pour conclure, mais une pression maximale

"C’est frustrant de ne pas faire le break avec Toulon, on sait comment c’est difficile, il reste très peu de matchs. Ça ne sera pas facile d’aller chercher une victoire là-bas", ajoute le centre international. Les Varois ont peut-être la tête sous l'eau après le double revers contre Toulouse. On peut facilement imaginer qu'ils ont coché ce match sur leur calendrier.

Une rencontre à quitte ou double. Et qui se jouera dans un contexte bien différent pour les deux équipes. Bordeaux sortira en effet de sa finale de Champions Cup face aux Saints. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils seront impactés mentalement et physiquement. En face, Toulon aura eu le loisir de se reposer et de préparer uniquement ce duel au sommet pour la deuxième place.

Il n'est pas impossible que Bordeaux, selon les résultats de la 23e journée, fasse l'impasse sur cette rencontre sur l'hôtel de la fraicheur et de la stratégie. En effet, les Girondins ont l'avantage de jouer deux fois à domicile (Castres puis Vannes, NDLR.) en cette fin de saison de Top 14. Là où les Toulonnais vont devoir se déplacer à Pau ce samedi puis à Bayonne lors de la 26e journée.

Rien n’est perdu… mais plus rien ne sera simple

Une rencontre qui pourrait également valoir son pesant d'or au classement puisque les Basques sont quatrièmes à l'heure actuelle à sept longueurs de Toulon. En somme, l'UBB est dans la position inconfortable d'une équipe qui doit à la fois gérer mais qui ne peut pas vraiment se permettre d'économiser ses forces. REPORTAGE. TOP 14. ''Merci l’arbitre'', 66 818 et parachutiste gate, on a vu Toulon/Toulouse dans les tribunes du Vélodrome

Les prochaines semaines vont être décisives pour savoir si la formation girondine possède l'effectif suffisant pour atteindre ses objectifs. Reste que la défaite à Montpellier à montrer que "les joueurs présents aujourd’hui n’ont pas tous marqué des points, selon Christophe Laussucq via le Midi Olympique. Chaque fois que les mecs doivent nous faire poser des questions, ils doivent faire mieux que ça". Rien n'est encore perdu, mais rien n'est gagné non plus. Aussi bien en Top 14 qu'en Champions Cup.