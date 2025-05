TOP 14. 102 points inscrits en 2 matchs, Toulouse vise l’écrasement total : les records vont tomber !

Avec 102 points en deux matchs, Toulouse écrase tout sur son passage. Et ce n’est pas fini : records en vue, première place visée, et un Brennus en ligne de mire.

Deux matchs, 102 points : Toulouse écrase tout sur son passage

52 points contre Castres, 50 face à Toulon, le Stade Toulousain ne fait pas dans la dentelle en cette fin de saison. Désormais pleinement focalisés sur le Top 14, les Rouge et Noir ne comptent pas lever le pied. Mola veut soulever un nouveau Brennus avec ces joueurs. Et avant cela, il entend bien terminer la phase régulière à la première place. Top 14. Toulouse passe 50 pions à Toulon, mais pourquoi Ugo Mola reste en colère ?Et pour le moment, ils sont bien partis pour. Avec 15 longueurs d'avance sur Bordeaux, deuxième, le champion en titre possède un beau matelas d'avance. Lequel ne devrait pas fondre malgré la hausse des températures. Et pour cause, le Stade va jouer deux de ses trois derniers matchs à la maison. Face au Racing 92 ce samedi puis contre Lyon le 31 mai au sortir d'un repos qui va leur faire le plus grand bien même s'ils auraient préféré être à Cardiff.

On peut donc s'attendre à ce qu'ils fassent à nouveau le plein de points : sur le pré, mais aussi au classement. De quoi leur permettre de battre au passage quelques records. Battre les 98 unités de la saison 2018-2019 semble compliqué quand on sait que Toulouse ira à Perpignan lors de la dernière journée.

Mola ne veut pas lever le pied

Il faudrait que les hommes de Mola décrochent trois victoires bonifiés pour atteindre les 99 unités. Ils ne feront également pas mieux que leurs 21 succès de l'époque. En revanche, ils pourraient faire mieux que Clermont au nombre total de points inscrits sur une saison. A l'issue de l'exercice 2020-2021, l'ASM avait bouclé la saison avec 830 pts marqués.

Crédit image : RugbyPass

A l'orée de la 23e journée, le Stade Toulousain en compte déjà 778. Un nouveau succès à 50 points et le record ne tiendra plus. On voit mal comment Toulouse pourrait passer à côté. Surtout quand on voit le nombre d'essais marqués par les Hauts-Garonnais cette saison : 65 à la maison pour un total provisoire de 101.

Un chiffre qui est d'ailleurs loin d'être anecdotique. Puisqu'ils ne sont qu'à deux essais du record du plus grand nombre d'essais marqués dans une saison régulière (103). Une marque qui date de la saison 2023/2024 et qui est détenu par... le Stade Toulousain. Ici aussi, le record devrait facilement tomber, voire exploser.

TRANSFERT. Ce solide centre (106kg) prêté jusqu'ici par le Stade Toulousain complète le recrutement de BriveIl pourrait même être très difficile à battre dans les prochaines années. Mais Mola et ses hommes n'ont que faire des records. Ils n'ont d'yeux que pour le Brennus. Et à ce petit jeu, les Rouge et Noir sont déjà très loin devant la concurrence avec 23 titres. Déjà qualifiés en demie, ils pourraient jouer une 31 finale, améliorant ainsi à un autre de leurs records.