RUGBY. Top 14. Le Racing 92, Montpellier... Qui a le plus profité des doublons ?

Après presque deux mois de doublons, faisons le point sur les équipes qui s'en sont le mieux sorties durant cette période délicate.

Après un Tournoi des 6 Nations fabuleux de la part du XV de France, retour à la réalité ce week-end, avec la 21 ème journée du Top 14. Un championnat qui, comme chaque année, a vu ses meilleurs joueurs indisponibles pendant près de deux mois. Une situation qui a handicapé de nombreux clubs, comme le Stade Toulousain ou encore Bordeaux-Bègles. Mais comme vous le savez sûrement, le malheur des uns fait le bonheur des autres : en effet, certaines équipes ont quant à elles profité de cette période afin de grimper au classement, au détriment d'autres formations privées de leurs meilleurs éléments. Faisons donc un point sur les clubs qui ont le plus profité des doublons.

Vous trouvez cela surprenant ? Et pourtant, l'équipe dirigée par Laurent Travers est celle qui a gagné le plus de places au classement durant ces doublons (hormis le RCT, qui avait 3 matchs en retard). Effectivement, le Racing est passé d'une 8ème place plutôt inquiétante vu son standing, à une 6ème place déjà plus acceptable. Si les gains au classement ne sont pas non plus énormes, c'est surtout au niveau des adversaires affrontés que les Franciliens s'en sortent bien. En effet, les hommes de Vakatawa ont eu la chance de défier sur leur pelouse Toulouse et Bordeaux, tous deux largement diminués. Des déplacements victorieux (de justesse), qui ont permis au Racing 92 de se retrouver dans le Top 6. Un scénario qui aurait certainement été différent, si les Ciels & Blancs avaient joué ces deux formations au complet. D'autant que contrairement aux autres années, le Racing a pu bénéficier de l'aide de joueurs comme Virimi Vakatawa, Bernard Le Roux, Teddy Thomas ou encore Camille Chat, tous non-sélectionnés avec le XV de France. Au final, seuls l'ouvreur Finn Russell ainsi que le centre Gaël Fickou étaient retenus avec leur équipe nationale.

Également peu touché par les doublons (Haouas, Willemse et Garbisi), le MHR a néanmoins dû faire face à une vague de blessures ces derniers temps. Et pourtant, l'actuel leader a su continuer pendant longtemps sa série d'invincibilité en championnat, avant de tomber il y a deux semaines face au Castres Olympique. Des résultats qui n'ont pas été impacté par la période de doublons, et qui ont permis à Montpellier de prendre la tête du championnat, dépassant l'UBB qui avait pourtant une dizaine de points d'avance fin janvier. Désormais premier avec 60 points, le MHR voit néanmoins sa bonne forme s'essouffler, avec notamment deux défaites de suite en Top 14, dont une assez lourde face au Stade Toulousain (35-10).

Aux premiers abords, on pourrait croire que la Section n'a pas spécialement rayonné durant les doublons. En effet, elle est passée de la 9ᵉ à la 11e place et a certainement dit adieu aux derniers (petits) espoirs de qualification aux phases finales. Oui, mais voilà, Pau a fait face à de nombreux prétendants au titre durant cette période : le club béarnais a notamment failli battre le Racing sur sa pelouse (35-29), ou encore La Rochelle à domicile (16-22). De plus, les coéquipiers d'Antoine Hastoy ont fait tomber l'UBB et le Stade Toulousain en deux semaines. Là encore, inutile de rappeler que le calendrier aura été favorable à la Section. Toujours est-il que grâce à ces deux succès, le maintien est quasiment assuré pour Pau. De plus, la fin de saison s'annonce bien moins compliquée que pour d'autres équipes, avec les réceptions de Perpignan, du Racing et de Castres, ainsi que des déplacements à Biarritz, au Stade Français et à Toulon.

Enfin, attardons-nous un peu sur les deux grands perdants de cette période de doublons : Toulouse et Bordeaux. Privés de leurs internationaux (sans compter les blessures), les deux demi-finalistes de la saison dernière ont vu leur avance au classement fondre à vue d'œil. Le Stade Toulousain est même sorti du Top 6, avant de le réintégrer grâce à son succès bonifié face au MHR. Finalement, Toulouse n'aura perdu qu'une seule place : insuffisant pour ne pas regretter cette période du côté de la Ville Rose, au vu des points égarés par le champion de France et d'Europe en titre. Concernant l'UBB, elle voit ses concurrents revenir à grande vitesse. En effet, Bordeaux ne compte plus que 8 points d'avance sur le 7ᵉ (La Rochelle), alors que le club en possédait 18 avant les doublons. Vous l'aurez compris, le retour des internationaux ne sera donc pas de trop pour ces deux formations, qui souhaiteront réenclencher une dynamique positive pour cette fin de saison.