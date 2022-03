Top 14. La 21 ème journée, premier (gros) tournant de cette fin de saison ?

Ce week-end, de nombreux affrontements décisifs pour cette fin de saison auront lieu. Faisons donc un point rapide sur les rencontres à suivre lors de cette 21 ème journée.

6. C'est le nombre de journées de championnat qu'il reste, avant le début des phases finales. Et comme chaque année, notre Top 14 se veut extrêmement serré. Que ce soit en tête du classement, dans la lutte pour le Top 6 ou encore pour le maintien : rien n'est encore joué. Pourtant, la 21ᵉ journée qui se déroulera ce week-end pourrait dès à présent nous offrir quelques indications concernant la fin de saison. En effet, elle sera le théâtre de nombreux affrontements entre concurrents directs : certains pourraient voir leurs derniers espoirs d'ores et déjà s'envoler, tandis que d'autres verront au lendemain de cette journée leur avenir bien plus sereinement. Voyons donc quelles seront les rencontres à ne pas manquer ce week-end.

Le premier match de cette liste est également le premier au programme de ce week-end : Toulon, 10ᵉ, reçoit l'ASM, 8ᵉ. Une rencontre alléchante entre deux formations qui ne réalisent pas la saison espérée. En effet, ces dernières ne sont pour l'heure pas invitées pour disputer les phases finales. Mais rien n'est encore fait, et l'ASM comme le RCT peuvent tout de même espérer faire partie des 6 premiers du championnat. Pour cela, il faudra absolument gagner d'un côté comme de l'autre. Si le RCT n'a clairement plus le droit à l'erreur (9 points de retard sur le Racing 92), il en va de même pour Clermont qui, en cas de défaite, verrait la 6ᵉ place s'éloigner. D'autant que le Stade Français, 9ᵉ, pourrait dépasser l'ASM au classement en cas de victoire face à l'UBB. Vous l'aurez compris, malheur au vaincu dans cette première rencontre !

Direction le bas de tableau désormais, avec l'affiche entre la Section Paloise et l'USAP. Pau (11e avec 41 points) pourrait d'ores et déjà assurer son maintien dans l'élite, en cas de victoire sur sa pelouse. En effet, un succès des coéquipiers de Jordan Joseph leur permettrait de voir l'avenir plus sereinement, puisqu'ils possèderaient plus de 10 points d'avance sur leur adversaire du jour, Perpignan. De son côté, l'USAP doit impérativement s'imposer dans le Béarn, afin de ne pas voir Pau et Brive s'envoler au classement. D'autant que la fin de saison des hommes d'Acebes s'annoncent périlleuse, avec les réceptions du MHR et de l'UBB, ainsi que des déplacements à Castres et à La Rochelle.

Peut-être la rencontre la plus alléchante de cette journée. Le Stade Rochelais d'Atonio et Danty, reçoit le Racing de Fickou et Vakatawa dans un match qui sent les phases finales. L'occasion pour les Franciliens de prendre leur revanche sur la demi-finale de l'an passé (perdue 19-6), mais également de garder leur (petite) avance sur les Maritimes. Le gagnant de cette rencontre fera assurément partie du Top 6 à la fin de ce week-end, tandis que le perdant verra probablement Clermont ou le Stade Français revenir à sa hauteur. Gros combat en perspective donc, entre le 6ᵉ et le 7ᵉ de Top 14.

Enfin, penchons-nous sur le plus gros choc de ce week-end. Le Stade Toulousain, 5ᵉ et avec ses internationaux, reçoit le LOU 3ᵉ et qui fut la première équipe à faire tomber Antoine Dupont et ses coéquipiers cette saison. Une rencontre au sommet entre deux prétendants au titre, et qui va certainement permettre au vainqueur de prendre une grande option sur la qualification. Pour ce faire, les deux formations devraient jouer avec leurs forces en présence. Si un succès sera le bienvenu pour le Stade Toulousain, une défaite gâcherait en revanche la belle victoire bonifiée obtenue la semaine passée face au leader, le MHR. Attendons-nous à voir un affrontement rude et intense, en clôture de cette 21e journée.

