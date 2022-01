RUGBY. INSOLITE. Ces supporters palois ont osé... se faire tatouer en hommage à la Section

Des supporters de Pau ont rendu hommage à leur club de la plus belle des manières en se tatouant le symbole régional sur le mollet.

Pau, ville d'Henri de Navarre et des mollets tatoués. Alors que des supporters Béarnais s'étaient faits remarquer en tribune du Stade du Hameau pour avoir affiché une pancarte "si la Section gagne, on se tatoue nos Montagnes", nous pouvions nous dire "encore des paroles en l'air". D'autant plus que le match (face au RCT) s'était soldé par un match nul (16-16). Que nenni ! L'issue du match n'était qu'un prétexte ! Car le Pic du Midi d'Ossau est désormais bel et bien fièrement représenté aux mollets (plus ou moins musclés) des deux protagonistes.