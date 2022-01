Top 14. Occasion rêvée pour le Racing 92 face à un Stade Toulousain diminué ?

Ce week-end, le Racing 92 se déplacera chez un Stade Toulousain ultra-diminué pour diverses raisons. Le moment pour faire le coup parfait ?

Le Top 14 reprend ses droits ce week-end, avec de nombreuses affiches alléchantes comme Bordeaux-Castres, La Rochelle-Montpellier ou encore Stade Toulousain-Racing 92. Cette dernière affiche, qui se fera sans de nombreux internationaux (reste à savoir lesquels auront la possibilité de jouer pour leur club), sera très indécise, au vu de l'état actuel du Stade Toulousain. N'ayant plus gagné en championnat depuis le 27 novembre dernier (victoire 18-11 face à Brive), le champion de France et d'Europe en titre a souffert ces dernières semaines de nombreux reports, tous à domicile. C'est donc sans la plupart de ses cadres, et avec une confiance et une condition physique très basses, que Toulouse va recevoir un Racing 92 qui n'aura rien à perdre.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, on ne sait pas quels joueurs convoqués par Fabien Galthié pour préparer le tournoi auront le droit de revenir dans leur club ce week-end. À voir donc si les 5 Racingmen (Diallo, Tanga, Vakatawa, Fickou et Thomas) ainsi que les 6 Toulousains (Aldegheri, Flament, Mauvaka, Marchand, Lebel et Ramos) seront sur la pelouse samedi soir. Mais au-delà de cela, ce sont surtout les cas de Covid au sein de l'effectif du Stade qui questionnent : quid de Dupont, Ntamack, Jelonch, Cros et Baille, tous testés positifs ce week-end ? Seront-ils rétablis pour samedi ? Et si oui, Galthié les rappellera-t-il pour intégrer directement le stage des Bleus, ou bien les laissera-t-il à la disposition d'Ugo Mola, afin de retrouver du temps de jeu ? Tant de questions auxquelles nous n'avons pour l'heure, aucune réponse. De plus, il est important de souligner que les Toulousains devront se passer de nombreux autres éléments blessés, comme Germain, Elstadt ou encore Arnold. Tout cela peut donc laisser penser que, même si le Racing 92 a également son lot de blessures, le club francilien aura un gros coup à jouer ce week-end.

Comme dit précédemment, les absences ne seront pas le seul souci des Toulousains. Ces derniers devront également faire face à une mauvaise dynamique actuelle, jumelée à un manque de repère important. Sur les deux derniers mois, les coéquipiers de Romain Ntamack n'ont joué que 4 matchs, et n'en n'ont gagné qu'un seul (face à Cardiff). Concernant leur dernière sortie face aux Wasps (15 janvier, défaite 30-22), au moins 12 des 23 joueurs présents sur la pelouse sont très incertains pour la réception du Racing (pour les raisons évoquées juste au-dessus). Néanmoins, petit point positif pour Toulouse : les Franciliens ont également été déstabilisés ces dernières semaines, avec 3 matchs reportés ou annulés.

D'autant que face aux Toulousains, les Racingmen n'auront rien à perdre ! Car même s'ils ne sont pas au mieux au classement (8ème avec 30 points), les hommes de Laurent Travers pourront ensuite profiter de deux réceptions plus abordables (Brive et Pau) afin de reprendre des points. La Champions Cup ayant fait du bien aux Ciels & Blancs, ces derniers se sont également donnés de l'air en championnat, après leur victoire au forceps face à Clermont en début de mois (33-28). En bref, ça sera un Racing décomplexé qui se déplacera sur la pelouse des champions en titre, pour, pourquoi pas, réaliser le gros coup de ce week-end, eux qui n'ont plus gagné là-bas depuis 2017. À moins que cette rencontre ne puisse également pas se tenir...

