VIDÉO. TOP 14. Clermont n’arrive pas à enchaîner et trébuche sur le Racing 92

Ce samedi 08 janvier, Clermont n’a pas réussi à poursuivre sa belle lancée face à un Racing 92 plus réaliste. Score final : 32-28

L’histoire était en marche. Les Auvergnats n’avaient qu’une chose à faire : continuer sur leur belle lancée face au Racing 92. Mais les hommes de Jono Gibbes se sont pris les pieds dans le tapis, comme trop souvent cette souvent. Après avoir défait Biarritz et Toulouse en championnat, les jaunes et bleus étaient sur deux victoires d’affilée. Enchaîner face au Racing leur aurait enfin permis d’obtenir la régularité tant attendue depuis le début de saison. Le demi de mêlée clermontois Morgan Parra s’est par ailleurs exprimée au terme du match. Selon des propos rapportés par Le Figaro, il s’est exprimé sur son choix de dégager en fin de match au lieu d’aller chercher la victoire : “Le moindre point est important. Sur la dernière action, si on tombe le ballon, on peut prendre un contre... Le Top 14 est très compliqué, chaque point compte” VIDÉO. Top 14. L'improbable sauvetage en mode ''ventriglisse'' de Mignot face au Racing 92

Du côté du Racing 92, les ciels et blancs pouvaient être satisfait de leur performance. Sans être dominateur, les coéquipiers de Finn Russell ont su faire preuve d’un beau réalisme. Une victoire bien aidée par les belles réalisations de Maxime Machenaud et de Wenceslas Lauret. Ils ont également su profiter d’un Clermont indiscipliné avec 14 fautes au compteur. Lavanini n’a d’ailleurs pas failli à sa réputation avec 3 pénalités causées ainsi qu’un carton jaune à son encontre. Top 14. Racing 92. Face à Clermont, (déjà) une dernière chance ?

Une victoire qui arrive au bon moment pour l’écurie francilienne qui enchaînait les mauvaises prestations. Le manager Laurent Travers s’est exprimé selon L’Équipe sur ce match important : “Du soulagement, il y en a toujours quand on gagne. Ce qui est important pour nous, c'était de pouvoir remporter le maximum de match pour entrouvrir la porte du Top 6. À nous de continuer la série. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais on a eu une coupure de trois semaines, pas mal de difficultés pour s'entraîner... On a encore joué les Pères Noël et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, en termes de maîtrise et de lucidité. Il est beaucoup plus facile de travailler quand on gagne.”