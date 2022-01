FRANCE RUGBY. Dupont, Ntamack et tous les ''covidés'' avec les Bleus dès la fin de la semaine ?

L'équipe de France a entamé son stage de préparation au Tournoi ce dimanche, à Cassis (13). Avec 9 cadres absents dû à des cas de Covid ou blessure...

Le XV de France a donc bien entamé son stage de préparation pour le Tournoi des 6 Nations. La majorité des joueurs convoqués par Fabien Galthié sont arrivés ce dimanche dans leur hôtel de Cassis (Bouches du Rhône), tandis que certains des appelés de dernière minute et ceux qui ont joué hier ne les rejoindront que ce lundi, dans la journée. Il faut dire que comme vous le savez, le staff des Bleus a dû composer avec 9 forfaits de dernière minute, parmi lesquels on comptait tous les "covidés" toulousains ainsi que Cameron Woki ou Uini Atonio, légèrements touchés.

Sauf que le stage durant près de 2 semaines, 14 joueurs rejoindront leur club mercredi soir tandis qu'un nouveau groupe sera appelé dimanche pour préparer la semaine suivante qui les mènera directement à la rencontre face à l'Italie du 6 février. C'est ainsi que l'encadrement des Bleus pourraient finalement compter sur le retour de certains cadres pour la deuxième partie du stage, et notamment celui de la charnière toulousaine Dupont - Ntamack. Matthieu Jalibert, à nouveau en délicatesse avec le quadriceps de sa cuisse droite et initialement forfait pour ce stage, pourrait également être espéré. Reste à savoir dans quel état seront ces cadres tricolores d'ici là, et si, comme l'espèrent Fabien Galthié et ses adjoints, ils auront retrouvé du rythme. Afin qu'ils puissent rejoindre les abords de la cité phocéenne en pleine possession de leurs moyens.