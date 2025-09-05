TOP 14. Le Garrec à la baguette, Botia en 6 et Vunivalu sur une aile, la compo rochelaise pour défier l'UBB

Le Stade Rochelais vient de dévoiler sa compo pour le 1er match de Top 14 face à l’UBB. Et entre absences de cadres et nouveaux visages, ça attire l’œil.

C’est une reprise qu’on attendait avec impatience : La Rochelle affronte l’UBB ce samedi 6 septembre à Chaban, et la compo du Stade vient tout juste d’être dévoilée. Si certains cadres manquent à l’appel, le XV de départ aligne tout de même du lourd. Top 14. L’UBB peut-elle franchir un nouveau cap ? La compo face au Stade Rochelais

Une troisième ligne… épicée !

Gregory Alldritt sera évidemment le patron de l’attelage rochelais, entouré de Botia, repositionné en 6 pour apporter sa densité physique, et Jégou, qui enchaîne après une belle fin de saison. Le choix de laisser Haddad en tribunes montre la profondeur du réservoir… et la volonté de tester des formules. TOP 14. UBB vs La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de la 1ère journée ?Sans Tawera Kerr-Barlow, parti à Paris, c’est Le Garrec qui est désormais le patron à la mêlée. À ses côtés, Antoine Hastoy reste l’architecte du jeu maritime. Cette charnière inédite sera scrutée de près, surtout face à une UBB revancharde et bien en place.

Des jeunes lancés

Vunivalu, l’ancien joueur des Reds, est aligné d’entrée sur l’aile droite. Une titularisation très attendue pour ce joueur au profil explosif. À l’arrière, le jeune Pacome aura la lourde tâche de faire oublier Brice Dulin. Là aussi, on mise sur l’audace et la fougue.

Sur le banc, Latu, Lavault ou encore Berjon viendront apporter de l’impact et de l’expérience. À noter la présence de jeunes comme Andjisseramatchi et Bosmorin, preuve que le staff rochelais veut aussi préparer l’avenir tout en restant compétitif.

Ce déplacement à Bordeaux ne sera pas une promenade de santé. Mais même diminuée, La Rochelle aligne une équipe qui a fière allure, et qui pourrait bien frapper fort d’entrée.

Coup d’envoi samedi à 21h05, match diffusé sur Canal+.